F1 | Fallows: "L'Aston mi ricorda la Red Bull degli inizi"

Dan Fallows ha lasciato il suo ruolo di responsabile dell'aerodinamica alla Red Bull l'anno scorso per affrontare una nuova sfida con l'Aston Martin. Il team britannico ha avviato un intenso processo di reclutamento da quando la squadra è stata acquistata dal miliardario canadese Lawrence Stroll.

Il nuovo proprietario è stato chiaro sin dagli inizi che il suo intento sarebbe stato quello di trasformare il team in una squadra di primo piano in cinque anni e per confermare la serietà delle sue intenzioni ha ingaggiato il due volte campione del mondo Fernando Alonso per il 2023.

La squadra, inoltre, sta anche costruendo una nuova fabbrica a Silverstone come parte di un significativo investimento nelle sue strutture per portarle ai massimi livelli.

Fallows ha ottenuto un enorme successo con la Red Bull e ha dichiarato di vedere alcune analogie tra i primi giorni di quell'operazione con il team di Milton Keynes e ciò che si sta costruendo ora alla Aston Martin.

"Una delle parti più emozionanti del viaggio in Red Bull è stata l'evoluzione del team da quando si chiamava ancora Jaguar", ha detto Fallows in un'intervista pubblicata sul sito web di Aston Martin.

“Un piccolo team con un budget molto limitato ha improvvisamente avuto a disposizione un budget significativamente maggiore, più risorse ed una maggiore forza tecnica".

“Osservare la crescita del team, essere parte di questa crescita, essere parte del successo, ma anche commettere errori lungo il percorso e imparare da questi, è stato incredibilmente emozionante".

"Quello che sta accadendo ora all'Aston Martin F1 è molto simile a quello che accadde ai tempi alla Red Bull".

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Dan Fallows, Responsabile dell'Aerodinamica Red Bull Racing, il vin Photo by: Sutton Images

La partenza di Fallows dalla Red Bull per l'Aston Martin si è trasformata in una disputa legale tra i due team sulla data di entrata in servizio del tecncio, dopo che la Red Bull aveva previsto di metterlo in gardening fino alla scadenza del suo contratto nel 2023.

Tuttavia le due squadre hanno raggiunto un accordo che ha permesso a Fallows di entrare in Aston Martin nell'aprile di quest'anno.

Fallows ha spiegato che la sua decisione di lasciare la Red Bull è stata alimentata dal desiderio di intraprendere una nuova sfida con l'Aston Martin e di far parte di un team in crescita.

"I momenti più gratificanti della mia carriera sono stati quelli in cui mi è stata lanciata una sfida e io l'ho superata", ha dichiarato.

"Non è solo la sfida ad avermi attirato, ma anche l'opportunità di far parte di un progetto che da modesto diventa spettacolare. L'Aston Martin F1 ha grandi ambizioni, a partire da Lawrence Stroll al vertice, fino all'intero team”.

"Ricevere la richiesta di unirsi al team in questo percorso, ma anche essere a conoscenza delle risorse di cui dispongo, è incredibilmente emozionante. È eccitante quando qualcuno ripone un tale livello di fiducia in te, quando ti dice: "Ecco una squadra di Formula 1, trasformala in quello che vuoi, prendi le persone che vuoi, gestiscila come vuoi, fai in modo che abbia successo - lascia il tuo segno".

"Ho accettato questa sfida perché sentivo che le cose potevano essere fatte in modo diverso. Non si tratta di fare le cose alla maniera della Red Bull, della Mercedes o della Ferrari. Si tratta di trovare un modo migliore, il modo Aston Martin".