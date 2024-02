F1 | Fallows: "AMR24 è un'evoluzione. Ha buona base di sviluppo"

Tante cose diverse, ma niente rivoluzione. Aston Martin Racing ha preso spunto dall'annata 2023, che l'ha vista fare cose eccellenti per metà stagione e perdersi per gran parte della metà successiva, con il preciso intento di ripetere quanto di buono fatto nei primi 9 gran premi e non ripetere gli errori fatti nei successivi.

Questa mattina il team di Silverstone ha presentato la AMR24, monoposto che dovrà proseguire la crescita di un team che continua a essere molto ambizioso, ma non per questo spregiudicato. Gli investimenti da parte della cordata di Lawrence Stroll sono alti, anzi di più, ma prima di raccogliere bisogna seminare bene, curare il terreno e saper aspettare.

Ecco perché dalle parole del direttore tecnico Dan Fallows è possibile capire il mantra adottato dalla squadra britannica per il 2024: nessun stravolgimento, ma evoluzioni mirate per ripetere una gran partenza di stagione e, soprattutto, avere la giusta base per lo sviluppo, che possa funzionare sino a dicembre e non arenarsi proprio sul più bello.

"Vogliamo essere sicuro di avere una buona piattaforma di sviluppo ed è proprio quello il punto in cui ci siamo focalizzati maggiormente". ha dichiarato Fallows nel briefing fatto con media selezionati, tra cui Motorsport.com.

"Credo che siamo riusciti a ottenere tutto questo. Quindi è stato un buon inverno per noi. Per come abbiamo pensato la preparazione della AMR24, provando già cose nella passata stagione, probabilmente il nostro obiettivo sarà sì partire molto bene, ma grazie alle più ampie possibilità di sviluppo della monoposto, abbiamo come obiettivo quello di crescere nel corso della stagione grazie agli aggiornamenti".

Aston Martin AMR24 1 - 27 Foto di: Aston Martin Aston Martin AMR24 2 - 27 Foto di: Aston Martin Aston Martin AMR24 3 - 27 Foto di: Aston Martin Aston Martin AMR24 4 - 27 Foto di: Aston Martin Aston Martin AMR24 5 - 27 Foto di: Aston Martin Aston Martin AMR24 6 - 27 Foto di: Aston Martin Aston Martin AMR24 7 - 27 Foto di: Aston Martin Aston Martin AMR24 8 - 27 Foto di: Aston Martin Aston Martin AMR24 9 - 27 Foto di: Aston Martin Racing Aston Martin AMR24 10 - 27 Foto di: Aston Martin Racing Aston Martin AMR24 11 - 27 Foto di: Aston Martin Racing Fernando Alonso, Aston Martin Racing 12 - 27 Foto di: Aston Martin Racing Fernando Alonso, Aston Martin Racing 13 - 27 Foto di: Aston Martin Racing Fernando Alonso, Aston Martin Racing 14 - 27 Foto di: Aston Martin Racing Fernando Alonso, Aston Martin Racing 15 - 27 Foto di: Aston Martin Racing Lance Stroll, Aston Martin Racing 16 - 27 Foto di: Aston Martin Fernando Alonso, Aston Martin Racing 17 - 27 Foto di: Aston Martin Felipe Drugovich, Aston Martin Racing 18 - 27 Foto di: Aston Martin Racing Felipe Drugovich, Aston Martin Racing 19 - 27 Foto di: Aston Martin Racing Lance Stroll, Aston Martin Racing 20 - 27 Foto di: Aston Martin Racing Lance Stroll, Aston Martin Racing 21 - 27 Foto di: Aston Martin Racing Lance Stroll, Aston Martin Racing 22 - 27 Foto di: Aston Martin Racing Lance Stroll, Aston Martin Racing 23 - 27 Foto di: Aston Martin Racing Mike Krack, Team Principal, Squadra Aston Martin F1 24 - 27 Foto di: Aston Martin Racing Mike Krack, Team Principal, Squadra Aston Martin F1 25 - 27 Foto di: Aston Martin Racing Mike Krack, Team Principal, Squadra Aston Martin F1 26 - 27 Foto di: Aston Martin Racing Mike Krack, Team Principal, Squadra Aston Martin F1 27 - 27 Foto di: Aston Martin Racing

Fallows è poi entrato maggiormente nel dettaglio riguardo gli interventi fatti sulla AMR24. Una super evoluzione della versione 23 nelle forme, ma i concetti sono stati portati più al limite per continuare a progredire.

"Abbiamo quindi apportato modifiche a tutta la vettura. È molto diversa sotto molti punti di vista: la maggior parte dei componenti è cambiata. Ma è ancora essenzialmente una forte evoluzione della vettura dell'anno scorso. Quindi, abbiamo costruito la fine della AMR23. Le cose più ovvie che vedrete sono diverse, come il muso e l'ala anteriore. La carrozzeria sarà diversa. Ma c'è anche un bel po' di roba sotto il cofano, che speriamo di non farvi vedere!".

"Ovviamente cercheremo di tenere nascoste alcune di queste cose. Il layout delle sospensioni anteriori, che credo sia quello a cui ti riferisci, è simile a quello che avevamo sulla AMR23, quindi ancora un push-rod. Abbiamo ereditato le nuove sospensioni (posteriori) dalla Mercedes. Ci hanno fornito il cambio e la struttura della sospensione posteriore, quindi anche questa è leggermente cambiata rispetto all'anno scorso. Quindi, c'è un cambiamento al posteriore, ma all'anteriore è molto simile".

Dal 2022, anno d'introduzione del nuovo regolamento tecnico, c'è stata una convergenza nelle idee e nelle soluzioni adottate dai team. Una cosa naturale considerando le restrizioni di progettazione che sono imposte nella Formula 1 attuale. Ma per Fallows, questo aspetto, non nuoce forzatamente nella realizzazione delle monoposto e nella possibilità di ridurre - se non azzerare - il gap dai migliori.

Watch: Video F1 | Presentazione Aston Martin: la AMR24

"Quando si ha un team che sta facendo bene come la Red Bull dal 2022, è inevitabile che ci sia una sorta di convergenza sulle loro soluzioni. Credo che con i regolamenti attuali non sia particolarmente facile avere vetture visivamente molto diverse. È inevitabile, quindi, che si assista a una certa convergenza. Credo che la cosa più interessante sia la convergenza dei tempi sul giro che abbiamo visto".

"I team si stanno avvicinando molto e penso che questo suggerisca che probabilmente sono meno in grado di fare un grande passo concettuale rispetto al tipo di cose che stiamo vedendo sulla maggior parte delle auto. Ma questo non toglie nulla all'interesse della cosa".

"Il fatto è che ora siamo davvero impegnati a trovare i tempi sul giro da dettagli che sono davvero piccoli. Si tratta di elementi più dettagliati del pavimento e di altre parti dell'auto. Ma c'è ancora molto da fare e noi pensiamo che la Red Bull sia assolutamente battibile. È questo che stiamo inseguendo, ci stiamo concentrando su di loro. E questo è il nostro obiettivo".