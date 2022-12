F1 | F1 Commission: quarta power unit e penalità al pit stop?

Nella riunione della Formula 1 Commission che si terrà questa settimana a Bologna, uno degli argomenti all’ordine del giorno sarà la gestione delle power unit.

Al termine della stagione 2022 solo cinque dei venti piloti in pista (tutti motorizzati Mercedes) sono riusciti ad arrivare all’ultima bandiera a scacchi dell’anno senza incappare in penalità legate al motore.

Per alcuni piloti gli elementi utilizzati per completare le ventidue gare disputate sono stati più del doppio rispetto a quelli consentiti dal regolamento, confermando uno scenario che vede il limite imposto dalla FIA troppo restrittivo.

Ma è davvero solo un problema di affidabilità o si tratta anche di una strategia di alcune squadre?

Secondo più di un direttore tecnico il superamento della quota delle tre power unit in alcuni casi è più una questione strategica che di reale necessità, soprattutto nel caso di chi è coinvolto in testa a testa nella classifica generale.

“Se te la giochi sui centesimi – ha confidato a Motorsport.com un ingegnere – una power unit fresca su certe piste è importante. Ecco perché la tappa precedente ai weekend sui circuiti di motore assistiamo a molti cambi. Poi, ovviamente, c’è anche chi cambia per necessità...”

La FIA sta valutando come rendere il regolamento più comprensibile al grande pubblico, che in alcune occasioni (come nell’ultimo Gran Premio d’Italia) si è ritrovato con uno schieramento di partenza che aveva poco a che vedere con l’esito delle qualifiche.

Ci sono diverse proposte sul tavolo, come l’inserimento di una penalità da scontare in gara con del tempo di sosta al pit-stop al posto della penalità sullo schieramento, così come il ritiro del vecchio componente in concomitanza con l’utilizzo di uno nuovo.

L’obiettivo è quello di inserire nel regolamento dei deterrenti, in grado di limitare l’utilizzo di più power unit, ma allo stesso tempo la Federazione Internazionale vuole salvaguardare chi è vittima di circostanze sfortunate.

In agenda c’è infatti il confronto su un criterio di sostituzione di componenti danneggiati in incidenti, che dovrebbe essere meno gravoso rispetto ad un cambio legato a problemi di affidabilità.

Sembra inoltre molto probabile che l’aumento delle gare in calendario, abbinato a criteri più restrittivi in materia di sostituzioni, possa portare alla disponibilità di quattro power unit per stagione, obiettivo raggiunto nel 2022 solo dalle otto monoposto motorizzate Mercedes più l’AlphaTauri di Pierre Gasly.