Elkann: "La nostra sete di vittorie è più viva che mai”

Di solito è di poche parole e quelle poche gli devono essere estirpate dalla bocca. Nel teatro Romolo Valli di Reggio Emilia sede del lancio della Ferrari SF1000 ha mostrato una padronanza del palco che ha sorpreso gli stessi esponenti della Scuderia.

John Elkann, il presidente del Cavallino, forse per la prima volta non è sembrato paracadutato in Emilia Romagna per caso, ma ha parlato con il tono di chi crede fermamente in quello che dice.

E questo è un segno inequivocabile di quanto sia forte il richiamo della Ferrari. John ha voluto sottolineare ancora una volta il legame del Cavallino Rampante con l’Italia, quasi a marcare una netta differenza con il Gruppo FCA che sta andando in braccio a PSA:

“Siamo orgogliosi di rappresentare l’Italia nel mondo. Nonostante Ferrari abbia vinto ben 238 gare sulle 991 della storia della Formula 1, la nostra sete di vittorie è più viva che mai”.

“Nel prossimo campionato la competizione continuerà a essere molto dura, ma questo sprona tutto il team a fare sempre meglio e sempre di più. Ci distingue lo straordinario lavoro collettivo di tutta la Gestione Sportiva di Ferrari, in pista e fuori. Questa è la nostra forza”.