F1 | Elkann: "Hamilton viene perché crede di poter fare grandi cose in Ferrari"

Quando il presidente segue in prima persona, in loco, la squadra è sempre motivo di apprensione. Questo vale per chiunque. La Ferrari ha avuto John Elkann ai box proprio oggi, durante la gara di Jeddah, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 e ha portato a casa il secondo podio stagionale con Charles Leclerc.

Al terzo posto del monegasco va aggiunto il settimo dell'esordiente Oliver Bearman, chiamato all'ultimo istante per sostituire il malato Carlos Sainz a partire dalle Libere 3.

Il presidente della Ferrari, al termine della gara disputata in Arabia Saudita, si è concesso ai microfoni di Sky Sport F1 per commentarla, toccando però diversi punti. La gara di Bearman, l'avvio di stagione della Ferrari, le aspettative per il futuro e, soprattutto, l'arrivo di Lewis Hamilton a Maranello che avverrà nel 2025.

Elkann, come giudica la gara della Ferrari?

"E' stata una grandissima gara. Abbiamo finito sul podio, Leclerc ha fatto il giro più veloce e Bearman, il pilota Ferrari più giovane in F1 della nostra storia che è andato subito a punti. E poi Sainz che è venuto qui dopo essere stato operato ieri. Questo denota grande spirito di squadra. Sono molto orgoglioso e ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per ottenere questo risultato così importante".

La Ferrari ha confermato oggi la bontà della Ferrari Driver Academy con 2 piloti provenienti proprio dal progetto giovani piloti di Maranello...

"Sicuramente uno dei grandi sforzi fatti è stato puntare sui giovani. Oggi eravamo in pista con Leclerc e Bearman, due piloti dell'Academy. Un grande orgoglio. E' anche bello vedere come il talento in Ferrari trova luogo di esprimersi e questo è molto bello, non è scontato. E' stato bello vedere Oliver correre, vedere suo padre seguirlo. Non è facile in così poco tempo entrare in pista, ma anche la Ferrari è stata molto unita. Sainz, nonostante l'intervento, era qui con noi. Lo spirito in Ferrari è molto forte".

Oliver Bearman, Ferrari SF-24, Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber C44 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

E' soddisfatto di dove si trova la Ferrari in questo momento dal punto di vista prestazionale?

"Se guardiamo a dove eravamo un anno fa, siamo partiti meglio. L'importante è migliorare e progredire. E' questa la dinamica che c'è in Ferrari e va elogiata e supportata. C'è voglia di fare in modo di portare la Ferrari a fare il meglio possibile e questo oggi era palpabile. Questo, intendo, da parte di tutti".

Pensa ancora di poter vincere il titolo entro il 2026?

"Il 2026 sarà un ciclo che si chiude, poi se ne aprirà un altro. L'importante sarà essere sempre competitivi e continuare ad alimentare questo spirito".

Può esprimere un pensiero riguardo l'arrivo a Maranello di Lewis Hamilton?

"Ho sempre detto negli anni quanto Lewis sia un grandissimo pilota, quanto abbia fatto per la F1. Raggiungerà la Ferrari e questo è un segnale di quanto creda di poter fare grandi cose con noi".

Hamilton è stato tra i primi, assieme a Russell, nell'andare ad abbracciare Bearman al termine della gara...

"Se uno pensa di poter stare davanti a Hamilton e Lando al suo debutto, credo che Oliver si ricorderà questo per tutta la vita. L'abbraccio che Lewis ha voluto fargli dimostra quanto sia un grande campione dentro e fuori la pista".