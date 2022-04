F1 | Elkann: "Ferrari: tanta emozione ma con grande umiltà"

È in autodromo a Imola da ieri, ma nel paddock non si è fatto vedere più di tanto. Con la stampa ha continuato a mantenere l’ormai proverbiale silenzio: si è concesso solo qualche minuto alle televisione di F1 in lingua inglese, mantenendo un grande “distacco” dal popolo ferrarista.

Sembra passata un’era geologica da quando i giornalisti aspettavano Sergio Marchionne all’ingresso del paddock, perché il capo abruzzese avrebbe avuto qualcosa da dire, da comunicare suscitando emozioni e tante discussioni.

John Elkann, il presidente Ferrari, è fatto di un’altra pasta: preferisce sottrarsi dal contatto con i media, mostrando un aplomb che poi non corrisponde al comportamento attivo che esercita in factory a Maranello. Certo vedere un vertice della Nazionale rossa algido non è usuale per i tifosi del Cavallino, pur professando la soddisfazione nel vedere una Ferrari in testa alle due classifiche iridate….

“Sono molto felice, come tutti i nostri tifosi, di vedere una Ferrari competitiva all'inizio di questa stagione”.

Come ha fatto la Scuderia Ferrari a raggiungere questo obiettivo?

“Ci siamo concentrati nel 2020 sulla F1-75 e ci siamo affidati a Mattia Binotto e al team il lavoro, nonostante tutta la pressione di quegli anni, sull'auto di quest'anno. Abbiamo cambiato anche la nostra cultura passando da quella di colpa a quella della responsabilità, da quella dei singoli a quella della squadra, creando un ambiente coeso. Ma soprattutto, c’è tanta ambizione ma con molta umiltà”.

Carlos Sainz ha appena firmato un nuovo contratto fino al 2024 allineandosi a Charles…

“Abbiamo due grandi piloti grazie alle loro capacità, ma soprattutto formano una squadra. Ed è quello che è importante per la Ferrari. Sono molto orgoglioso nel vedere come la Ferrari sia una squadra, i piloti e gli ingegneri e i meccanici hanno lavorato bene insieme e il risultato lo si vede dai pit stop. Nel 2020 erano meno del 48% quelli sotto i 3 secondi, salendo al 78% nel 2021 e quest'anno siamo all'89%”.

Ha voluto venire a Imola: come supporta il team?

“Sono vicino alla squadra. Sono vicino a Mattia, ai nostri piloti, ai nostri ingegneri, ai nostri meccanici di Maranello e a quelli che sono in pista. Ma ciò che conta per me è essere davvero vicino al team, non solo visibilmente vicino”.

La Ferrari tornerà a vincere un mondiale?

“Abbiamo detto che saremmo stati competitivi, e lo siamo. Dall'essere competitivi al vincere c’è molta differenza: è come andare sulla Luna o verso Marte. È estremamente difficile. Sappiamo bene che i campionati si vincono o si perdono all'ultima gara, all'ultimo giro. Ci sono variabili che controlliamo, altre no, ed è questo il motivo per cui la Formula 1 è uno sport così eccitante e come Ferrari siamo entusiasti di questa sfida”.

Che impressione ha avuto del cambiamento delle regole?

“Penso che sia fantastico, è meraviglioso vedere come la F1 sia diventata divertente. La competitività è aumentata, e ci sono molti talenti che stanno emergendo in Formula 1. È merito di Chase Carey e Stefano Domenicali per l'ottimo lavoro svolto, dando un futuro alla Formula 1. E siccome Ferrari e Formula 1 sono così legate, il futuro sarà meraviglioso per questo sport”.

Le tribune di Imola sono strapiene. Hai un messaggio per i tifosi?

“Grazie, grazie. I nostri tifosi, con la loro passione, fanno della Ferrari quello che è. Sentiamo questa responsabilità e stiamo facendo tutto il possibile per alimentare questa passione. Forza Ferrari!”.