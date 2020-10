F1, Eifel, Libere 3: Bottas colpisce a... freddo, Leclerc terzo!

Le due Mercedes dominano nell'unico turno di prove libere del GP dell'Eifel al Nurburgring, dopo le due sessioni di ieri che erano abortite a causa della nebbia che avrebbe impedito all'elicottero medico di alzarsi se ce n'era bisogno.

Il più veloce è stato Valtteri Bottas in 1'26"225 ottenuto con le gomme Soft: si tratta di un tempo che è già sotto al primato assoluto della pista detenuto da Takuma Sato con la BAR-Honda 006 in 1'27"691, che resiste dal 2004.

Il finlandese si è dedicato a lavorare con le gomme medie in funzione della gara prima di tentare un giro lanciato con le Rosse: Valtteri nel secondo run ha stampato una prestazione impressionante che ha lasciato il compagno Lewis Hamilton a 136 millesimi. Il campione del mondo il tempo lo ha ottenuto nel secondo tentativo, dopo aver compiuto qualche errorino. Le W11 beneficano del DAS per mandare in temperatura gli pneumatici, visto che sull'asfalto c'erano solo 8 gradi.

Ma la sorpresa della giornata è il terzo tempo di Charles Leclerc con la Ferrari: il monegasco con la SF1000 in versione standard è arrivato a 1'26"681 a quattro decimi dalla freccia nera. La nuova regolazione della sospensione posteriore sembra, finalmente, funzionare, tant'è che Sebastian Vettel con la Ferrari dotata delle modifiche alle barge board è quinto anche se a quattro decimi dal compagno di squadra. L'evoluzione della Rossa comincia a dare dei risultati anche a livello prestazionale? Non illudiamoci, perché la pista era molto green, anche se un salto in avanti sembra indiscutibile.

Fra le due SF1000 si è inserito Max Verstappen con la Red Bull, ultimo ad avere sfondato il muro dell'1'27": l'olandese lascia sei decimi a Bottas, dopo aver maramaldeggiato con le gomme medie nella prima mezz'ora del turno.

Bene anche Lando Norris sesto con la McLaren, mentre Carlos Sainz è solo 13esimo: le due MCL35 adottano entrambe l'ultima evoluzione aerodinamica. L'inglese è seguito da Sergio Perez a un secondo dalla vetta con la Racing Point.

Non ha girato Lance Stroll con la Racing Point: qualcuno ha pensato che fosse positivo al COVID-19, ma la FIA ha smentito sebbene in mattinata ha fatto un tampone rapido. Il team ha fatto sapere che il giovane canadese non è stato bene e le sue condizioni saranno valutate prima delle qualifiche.

Nel frattempo il team di Silverstone ha messo in pre-allarme Nico Hulkenberg che aveva già sostituito Sergio Perez, positivo al virus, nei due GP a Silverstone. Il tedesco sarà in pista all'ora di pranzo in tempo per salire sulla RP20.

La top ten è completata da Daniel Ricciardo ottavo con la Renualt, seguito da Alexander Albon con la seconda Red Bull e Pierre Gasly con la AlphaTauri che è decimo, mentre Daniil Kvyat è 12esimo. In mezzo alle vetture di Faenza si è inserito Esteban Ocon con la Renault.

Testacoda per George Russell, 17esimo, e Nicolas Latifi, 19esimo, con le Williams. Kimi Raikkonen impressiona con l'Alfa Romeo al 14esimo posto davanti alle due Haas di Romain Grosjean e Kevin Magnussen.