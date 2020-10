F1, Eifel, Libere 2: non si è girato, un'altra figuraccia

Non ci voleva un meteorologo per capire che correre al Nurburgring in ottobre sarebbe stato particolarmente complicato: fatto sta che anche la seconda sessione di prove libere del GP dell’Eifel è stata cancellata.

Non tanto per la pioggia, quanto per la nebbia che non consente all’elicottero del servizio medico di alzarsi e di arrivare in 20 minuti all’ospedale previsto per un eventuale soccorso. E, non potendo assicurare il protocollo di sicurezza della F1 la sessione è stata annullata, per cui l’intera giornata di prove libere è saltata.

I motori sono rimasti spenti non per l’inadeguatezza della pista (bagnata, ma praticabile), ma solo per le ragioni di sicurezza. La Ferrari che ha portato in Germania delle nuove barge board da provare sulla SF1000 non trae certo giovamento dalla giornata persa, visto che le soluzioni nuove sono rimaste chiuse nel box e domani ci sarà solo una sessione di prove libere per cercare una messa a punto prima delle qualifiche.

La F1 al Ring di fatto simula quello che sarà il weekend di Imola: il Gp dell’Emilia Romagna, infatti, si disputerà solo su due giorni (sabato e domenica). Le prove libere del venerdì sono state tagliate per dare modo alle squadre di arrivare dal Portogallo dopo il GP a Portimao.

Domani è prevista una qualifica sull’asciutto, mentre la gara dovrebbe svolgersi sul bagnato. E speriamo che domenica non ci sia della nebbia, altrimenti addio gara!