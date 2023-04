F1 | Egginton: "Critiche di Tost? Lavoriamo su obiettivi grossi"

Franz Tost non si fida più dei suoi ingegneri. Anzi no, è stato estrapolato un concetto da un contesto più ampio. Nella confusione che regna tra direzione del team e reparto tecnico, l'unica cosa certa è che AlphaTauri ha iniziato la stagione 2023 di Formula 1 non rispettando le aspettative.

La AT04 avrebbe dovuto rappresentare la monoposto della riscossa dopo un 2022 non all'altezza delle ambizioni del team faentino e quelle di Red Bull, che detiene il controllo della squadra italo-austriaca.

Le mancanze della monoposto 2023 avevano portato Franz Tost, team principal di AlphaTauri, a usare parole forti nei confronti del proprio reparto tecnico.

“Ci aspettavamo una vettura molto più competitiva. In Bahrain siamo andati in difficoltà, qui la storia sembra un pochino differente, spero che almeno con una vettura potremo andare in Q3. Ma dobbiamo lavorare duramente per rendere la vettura più veloce, soprattutto sull’aspetto aerodinamico”, ha tuonato Tost durante la conferenza stampa dedicata ai team, sottolineando come ormai, dopo numerose promesse, abbia perso la fiducia nei propri ingegneri.

“Ci sono diversi programmi in fase di studio al momento, gli ingegneri mi dicono che stiamo facendo progressi, ma non mi fido più di loro, voglio solo vedere i tempi sul giro, perché questa è l’unica cosa che conta".

Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri Photo by: Red Bull Content Pool

“Durante la pausa invernale [gli ingegneri] mi avevano assicurato che la vettura sarebbe stata fantastica, che stavamo facendo grandi progressi. Ma poi siamo arrivati in Bahrain e… Senza parole”.

Alle dichiarazioni al fulmicotone di Tost è arrivata la risposta di Jody Egginton, direttore tecnico di AlphaTauri e, per questo, chiamato direttamente in causa dal proprio team principal.

Secondo Egginton le parole di Tost sarebbero state estrapolate da un contesto ampio, per cui denso di significati differenti da quello poi apparso sugli organi di stampa. Inoltre l'ingegnere ha sottolineato come il team da lui diretto sia riuscito a raggiungere alcuni obiettivi con la AT04, ma ne abbia mancati altri, almeno nella versione di lancio della monoposto.

"Franz conosce bene il team di ingegneri da molto tempo. E' lo stesso team che nel 2019. 2020 e 2021 ha realizzato monoposto che hanno colto dei podi. Franz ha fatto una dichiarazione che potenzialmente è stata presa fuori dal contento e che non dà il quadro esatto della situazione. Ma noi lavoriamo come una squadra, ci sediamo con Franz, discutiamo delle cose e continuiamo ad andare avanti".

"Quindi le cose stanno così, Franz ha rilasciato alcune interviste e dato alcuni suggerimenti, e noi continuiamo a lavorare. Non cambia nulla, tutti sono allineati su quello che dobbiamo fare e continuiamo ad andare avanti".

"La delusione di Tost, in qualità di team principal, è che la monoposto non si sia affermata abbastanza bene nel gruppo di metà classifica per essere dove vogliamo. Lo ha espresso in un certo modo, ma alla fine dei conti abbiamo raggiunto alcuni dei nostri obiettivi".

Jody Egginton, Direttore Tecnico della Scuderia AlphaTauri Photo by: Red Bull Content Pool

"Erano obiettivi validi, sono buoni obiettivi, ma non ne abbiamo ancora raggiunti altri. Ma lo faremo. Non mi preoccupa il fatto che i nostri obiettivi siano lontani da ciò che dobbiamo fare per essere competitivi. E' solo che alcuni di essi non sono ancora stati raggiunti".

"Inoltre, il gruppo di metà classifica in F1 è molto vicino tra una macchina e l'altra. Se non si raggiungono alcuni obiettivi, è facile trovarsi nelle retrovie. Quindi quando riusciremo a centrare i nostri obiettivi, sono sicuro che saranno validi e che saranno sufficienti per affermarci a metà classifica".

Egginton, inoltre, ha spiegato che gli obiettivi non centrati hanno un motivo, se sono quelli in cui il team sta faticando maggiormente. Questi, infatti, non sarebbero ancora stati colti perché posizionati molto in alto.

"Se si raggiungono facilmente tutti gli obiettivi in inverno, è probabile che si siano fissati obiettivi sbagliati. I nostri erano obiettivi aggressivi. Alcuni li abbiamo raggiunti per la specifica di lancio della AT04, altri li stiamo raggiungendo".

"Alla fine ogni giorno abbiamo un piano da seguire e lavoriamo secondo il piano stilato. E a volte gli obiettivi prefissati non si raggiungono".

AlphaTauri ha l'obiettivo di migliorarsi in breve tempo per risalire la china. Non è un caso che al Gran Premio d'Australia sia arrivato un nuovo fondo (rovinato subito da Yuki Tsunoda nelle libere).

"La realtà è che nella prima parte della stagione, per arrivare a metà classifica, dobbiamo cercare di superare alcuni team. Ed è per questo che siamo andati a Melbourne con un nuovo fondo, mentre tanti avversari non hanno portato niente".

"La nostra strategia è quindi quella di continuare a migliorare le prestazioni della monoposto. Speriamo di riuscire a sviluppare meglio di alcuni nostri rivali e di raggiungerli nella fase iniziale della stagione. Se non sviluppiamo la AT04, non riusciremo a prenderli. Quindi la nostra strategia è quella ovvia di ridurre in gap".

"Il nuovo fondo ci ha fatto fare un passo avanti su una serie di obiettivi che avevamo (curve lente, ndr). E gli aggiornamenti per Baku e per le prossime gare ci faranno migliorare ancora. Non è raro mancare gli obiettivi. Succede, non piace a nessuno. Ma non li abbiamo certo mancati di proposito. E' così e basta", ha concluso Egginton.