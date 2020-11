F1: ecco l'esordio di Tsunoda a Imola con AlphaTauri

Per Yuki Tsunoda e il Giappone, la giornata odierna ha un'importanza rilevante. L'attuale pilota in rampa di lancio, uno dei protagonisti della stagione 020 di FIA Formula 2, ha fatto il suo esordio al volante di una monoposto di Formula 1.

Lo ha fatto questa mattina sul tracciato Enzo e Dino Ferrari di Imola, nel test ormai pianificato da tempo dalla Scuderia AlphaTauri per fargli prendere confidenza con le monoposto più veloci al mondo.

Tsunoda è entrato in pista questa mattina poco dopo le nove sotto un cielo plumbeo, che prometteva pioggia, al volante di una Toro Rosso 2018, una STR12, rimarchiata AlphaTauri. La vettura, dotata di livrea bianco-blu, era equipaggiata da gomme Pirelli Cinturato Full Wet Demo.

L'obiettivo di AlphaTauri è chiaro: far prendere a Tsunoda la Superlicenza che gli consentirà di correre in Formula 1 il prossimo anno. E' lui, infatti, il pilota designato a prendere il posto che è attualmente nelle mani di Daniil Kvyat. Per fare ciò, dovrà fare almeno 300 per poter girare in F1 e chiudere almeno sesto nel campionato 2020 di FIA F2. Attualmente Yuki occupa la terza posizione con 147 punti quando mancano appena 2 gare alla fine della stagione. Alle sue spalle in campionato ci sono Christian Lundgaard a 145 e Robert Shwartzman e Nikita Mazepin a 140.

AlphaTauri, dunque, si appresta a cambiare in parte la sua line up piloti per il 2021. Dopo la sorprendente conferma di Pierre Gasly - in tanti si attendevano la seconda promozione in Red Bull, compreso lui stesso - si attende ora che Tsunoda compia gli ultimi passi necessari per raggiungere gli obiettivi minimi che possano consentirgli di correre in Formula 1 da titolare a partire dalla prossima stagione.