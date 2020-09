F1: ecco il casco di Giovinazzi per il GP d'Italia

Il Gran Premio d'Italia scatta domani con il primo turno di prove libere sul tracciato brianzolo di Monza. Per Antonio Giovinazzi si tratterà della gara di casa, sebbene non possa contare sul supporto dei suoi connazionali per via della chiusura al pubblico dell'impianto.

Per celebrare la gara di casa, il pilota pugliese dell'Alfa Romeo ha presentato una nuova livrea del casco che ha come soggetto... l'Italia.

l'elmetto, realizzato da Aldo Drudi, utilizza colori che ben si associano all'Italia come il bianco e l'azzurro. Sulla calotta c'è lo stivale colorato d'azzurro su una spiaggia e davanti una donna. Il tutto contornato da una ghirlanda di frutta.

"Se la conosci non puoi non innamorartene.

Se le sei distante ti manca.

Se ci sei nato non puoi farne a meno.

Viva l'Italia. L'Italia tutta intera".