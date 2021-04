F1: ecco il casco di Giovinazzi per il GP dell'Emilia Romagna

Dopo il primo appuntamento stagionale andato in scena a Sakhir, in Bahrain, la Formula 1 è pronta ad affrontare il secondo Gran Premio del 2021, quello dell'Emilia Romagna che si terrà anche quest'anno all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Per la prima delle 2 gare di casa Antonio Giovinazzi ha deciso di sfoggiare una nuova livrea del suo casco. Via il tricolore che da quando è in Formula 1 lo contraddistingue. La bandiera italiana è stata soppiantata da un disegno dell'artista Aldo Drudi.

Drudi, noto per essere il disegnatore di diversi caschi di Valentino Rossi passati alla storia, ha disegnato anche la locandina del Gran Premio dell'Emilia Romagna 2021 e, di conseguenza, anche il casco di Giovinazzi.

Sì, perché la nuova livrea del casco del pugliese dell'Alfa Romeo Racing è proprio la locandina del Gran Premio che si terrà domenica all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Drudi aveva già disegnato il casco di Antonio in passato, sia per occasioni speciali che per l'intero Mondiale di Formula 1. Questa è l'ultima opera in ordine temporale, che vuole rappresentare le eccellenze dell'Emilia Romagna, terra ospitante dell'evento del Circus iridato.

Il casco di Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing 1 / 4 Foto di: Antonio Giovinazzi Il casco di Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing 2 / 4 Foto di: Antonio Giovinazzi Il casco di Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing 3 / 4 Foto di: Antonio Giovinazzi Il casco di Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing 4 / 4 Foto di: Antonio Giovinazzi