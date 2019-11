La F1 sbarca ad Austin per vivere il suo terzultimo appuntamento stagionale. Lewis Hamilton ha nel mirino il 6° Mondiale che lo porterebbe ad una sola lunghezza dal record di Michael Schumacher.

Proprio il britannico ha un feeling particolare con questa pista avendo trionfato 5 volte negli ultimi 7 anni sul tracciato statunitense. Un anno fa però a beffare tutti ci pensò Kimi Raikkonen su Ferrari. Per gli amanti delle statistiche bisogna dire che dei piloti in attività, oltre i due già citati, solo Sebastian Vettel è riuscito a portare a casa un successo. L'evento verrà coperto in Svizzera da RSI, SRF, ORF, RTL, RTS, Canal+ e Sky.

Dirette RSI, SRF, ORF, RTL e RTS

Sabato 2 novembre

ore 22.00, Qualifiche (SRF Info, ORF1, RTS 2, RSI La2)

Domenica 3 novembre

ore 20.10, Gara (SRF Zwei, ORF1, RTL, RTS 2, RSI La2)

Dirette Canal+

Venerdì 1 novembre

ore 21.00-22.30, FP2 (Canal+ Decale)

Sabato 2 novembre

ore 22.00, Qualifiche (Canal+ Decale)

Domenica 3 novembre

ore 20.10, Gara (Canal+ Decale)

Dirette Sky

Venerdì 1 novembre

ore 17.00-18.30, FP1 (Sky Sport 1)

ore 21.00-22.30, FP2 (Sky Sport 1)

Sabato 2 novembre

ore 19.00-20.00, FP3 (Sky Sport 2)

ore 22.00, Qualifiche (Sky Sport 2)

Domenica 3 novembre

ore 20.10, Gara (Sky Sport 2)