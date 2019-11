La F1 arriva in Brasile con ben poco da raccontare. Con entrambi i titoli assegnati, infatti, il GP servirà soltanto per le statistiche. In particolare Lewis Hamilton punta ad avvicinare ulteriormente il record di successi attualmente tra le mani di Michael Schumacher.

Sul circuito di Interlagos storicamente si sono sempre disputate gare spettacolari. Negli ultimi 5 anni la Mercedes l'ha fatta da padrone vincendo 4 volte. Un solo successo, invece, per la Ferrari nel 2017 con Sebastian Vettel, che con 3 affermazioni però è il pilota in attività più vincente in Brasile. L'evento verrà coperto in Svizzera da RSI, SRF, ORF, RTL, RTS, Canal+ e Sky.

Dirette RSI, SRF, ORF, RTL e RTS

Sabato 16 novembre

Qualifiche: 19:00 – 20:00 (SRF Zwei, ORF1, RTL, RTS2, RSI La2)

Domenica 17 novembre

Gara: 18:10 (SRF Zwei, ORF1, RTL, RTS2, RSI La2)

Dirette Canal+

Sabato 16 novembre

Prove libere 3: 16:00 – 17:00 (Canal+ Decale)

Qualifiche: 19:00 – 20:00 (Canal+ Decale)

Domenica 17 novembre

Gara: 18:40 (Canal+ Decale) Differita

Dirette Sky

Venerdì 15 novembre

Prove libere 1: 15:00 – 16:30 (Sky Sport 2)

Prove libere 2: 19:00 – 20:30 (Sky Sport 2)

Sabato 16 novembre

Prove libere 3: 16:00 – 17:00 (Sky Sport 2)

Qualifiche: 19:00 – 20:00 (Sky Sport 2)

Domenica 17 novembre

Gara: 18:10 (Sky Sport 2)