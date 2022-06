F1 | Ecclestone: "Chi ha scommesso su Ferrari resterà a mani vuote"

L'anno scorso, Max Verstappen è diventato per la prima volta campione del mondo di Formula 1 dopo una battaglia dalla prima all'ultima gara contro Lewis Hamilton e la Mercedes. Una rivalità che sarà ricordata per molti anni a venire.

Inizialmente, anche la stagione di Formula 1 2022 si preannunciava come un'intensa lotta per il titolo: nelle prime gare, Red Bull e Ferrari si sono spartite le vittorie, ma i problemi di affidabilità della scuderia austriaca hanno favorito la Casa di Maranello.

Ora, dopo la nona gara della stagione, il Gran Premio del Canada, dove Max Verstappen ha conquistato la sua quinta vittoria nelle ultime sei gare, la situazione è molto diversa. Infatti, l'unica vittoria che non ha ottenuto è stata quella del suo compagno di squadra, il messicano Sergio Perez, che è salito sul gradino più alto del podio a Monaco.

Il nativo di Guadalajara è ora lo sfidante più vicino a Verstappen nel campionato piloti, con 46 punti di distacco. Checo ha preso il posto di Charles Leclerc: il pilota della Ferrari ha vinto due delle prime tre gare e all'epoca era comodamente in testa, ma ora è a 49 punti di distanza.

Tuttavia, nelle ultime quattro gare è stato costretto al ritiro in due di esse, entrambe quando era in testa, a causa di problemi di affidabilità che, uniti alla penalità che lo ha visto partire dall'ultima fila dello schieramento nel GP del Canada e all'errore di strategia a Monaco, hanno seriamente intaccato le sue possibilità di titolo.

Vista la recente forma di entrambe le squadre, l'ex proprietario della Formula 1, Bernie Ecclestone, non si aspetta che la Ferrari e Leclerc siano dei veri contendenti per il titolo Mondiale, né come costruttori né come piloti.

"Come molti altri, ero sicuro che la Ferrari sarebbe tornata campione del mondo dopo quattordici anni. Ma ora devo dire che chi ha scommesso sulla Ferrari o su Leclerc tornerà a casa a mani vuote", ha detto Ecclestone a Blick.

"In Ferrari cominciano a verificarsi errori, l'affidabilità ricorda spesso il passato e gli stessi piloti non sono sempre fiduciosi quando sono in pista. Quindi Max ha vita facile e questo si è tradotto in sei vittorie", ha concluso il veterano britannico.