F1 | Ecclestone accusato di frode da 400 milioni di sterline

Ecclestone ha guidato la Formula 1 per oltre 40 anni, prima di uscirne con la vendita a Liberty Media all'inizio del 2017. Inoltre, tra il 1972 ed il 1987 è stato proprietario della Brabham, senza dimenticare che il suo coinvolgimento nella F1 risale agli anni Cinquanta.

Secondo il Sunday Times, il 91enne ha un patrimonio netto di circa 2,5 miliardi di sterline, ma ora è stato accusato di frode a seguito di un'indagine della HMRC, l'ente fiscale britannico.

Il Crown Prosecution Service ha rilasciato una dichiarazione nella quale conferma di aver "autorizzato l'accusa di Bernard Charles Ecclestone per frode per falsa dichiarazione, a seguito di un'indagine della HMRC".

Il procuratore capo della Corona, Andrew Penhale, ha dichiarato: "Il CPS ha esaminato un fascicolo di prove della HMRC ed ha autorizzato un'accusa contro Bernard Ecclestone per frode per falsa dichiarazione, in relazione proprio alla mancata dichiarazione alla HMRC di beni detenuti all'estero che si ritiene abbia un valore superiore a 400 milioni di sterline".

"Il Crown Prosecution Service ricorda a tutti gli interessati che il procedimento penale contro questo imputato è ora attivo e che avrà diritto ad un processo equo".

"È estremamente importante che non ci siano notizie, commenti o condivisioni di informazioni online che possano in qualche modo pregiudicare questo procedimento".

Bernie Ecclestone, Chairman Emiritus of Formula 1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Secondo Simon York, direttore del Fraud Investigation Service della HMRC, l'accusa di Ecclestone "fa seguito ad un'indagine penale complessa e di portata mondiale".

"L'accusa penale riguarda i debiti fiscali previsti derivanti da oltre 400 milioni di sterline di attività offshore che sono state nascoste alla HMRC", ha dichiarato York.

"La HMRC è dalla parte dei contribuenti onesti e intraprenderemo azioni severe ogni qualvolta sospetteremo una frode fiscale. Il nostro messaggio è chiaro: nessuno è al di fuori della nostra portata".

"Ricordiamo ai cittadini di astenersi dal commentare o condividere informazioni che potrebbero in qualche modo pregiudicare i procedimenti. La questione è ora di competenza dei tribunali e noi non faremo ulteriori commenti".

Ecclestone è stato precedentemente sottoposto a un processo per corruzione in Germania tra il 2012 e il 2014, che si è concluso con il pagamento di un accordo di 60 milioni di sterline per porre fine al processo senza ammettere la colpevolezza.

Più recentemente, Ecclestone ha scatenato polemiche quando ha fatto commenti su Vladimir Putin, dicendo che si sarebbe "preso una pallottola" per il presidente russo e simpatizzando per la guerra contro l'Ucraina.

Quest'anno è stato anche arrestato in Brasile per aver portato una pistola nel suo bagaglio.