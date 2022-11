F1 | E' tornata la vera Red Bull: ora priorità a Perez

“Tutto è tornato alla normalità”. Con la consueta schiettezza, Max Verstappen ha confermato ciò che tutto il paddock ha pensato, ovvero che nella seconda metà della stagione 2022 il tandem Red Bull-Verstappen, al netto di imprevisti, sfreccia davanti a tutti.

La normalità di Max è la pole position, e così è stato a Yas Marina, al termine di una sessione che per il campione del mondo ha però avuto due momenti di allarme. “Quando stavo per uscire per il primo ‘run’ della Q3 subito dopo aver avviato il motore si è spento tutto di colpo. Abbiamo riavviato con calma, e per fortuna tutto è tornato a funzionare”.

Un altro contrattempo era arrivato nella Q2, turno concluso da Max in quarta posizione. “Ho montato un set di soft nuovo e di colpo la macchina nel retrotreno è diventata instabile – ha spiegato Max – non riuscivo a capire, poi con un altro set utilizzato in Q3 tutto si è risolto. È un po' un mistero”. Alla fine tutto è andato come la Red Bull sperava che andasse, ovvero prima fila completa e la possibilità di mostrare in mondovisione un gioco di squadra pensato per spazzare via le polemiche di Interlagos.

Sergio Perez, Red Bull Racing, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nell’ultimo ‘run’ della Q3 Verstappen è uscito davanti a Perez per concedere i benefici della scia al compagno di squadra. È stata una manovra più a favore di telecamere che un reale benefit sul tempo finale, vista la distanza a cui Perez ha coperto il suo giro finale, molto distante da Max. “Penso che oggi abbiamo lavorato molto bene come squadra – ha commentato Checo – è stata sicuramente una cosa positiva”.

Pacche sulle spalle a fine qualifica e fine della vicenda che ha gettato in cattiva luce la squadra per tutta la settimana, facendo emergere dei sospetti sulla condotta dello stesso Perez nelle qualifiche di Monte-Carlo. D’altronde, a dispetto della conquista di due titoli Mondiali con largo anticipo, l’autunno della Red Bull è stato condizionato dalla querelle ‘budget cap’ e dall’immagine, emersa in Brasile, di un box spaccato. Era necessario lanciare un messaggio rassicurante prima della pausa estiva, e così è stato.

In agenda resta la conquista della seconda posizione della classifica piloti, confermando un ‘1-2’ mai ottenuto dalla Red Bull nella sua storia. L’obiettivo sembra alla portata, ma Perez ha tirato un po' il freno: “Sarà una gara difficile. Mi aspetto che siano forti (riferendosi alle due Ferrari) prevedo una battaglia serrata con Charles, ci aspetta una corsa interessante”. I dati emersi nelle prove libere hanno visto entrambe le Red Bull svettare nelle simulazioni di gara, la configurazione di Yas Marina (due rettilinei e 15 curve molto differenti tra loro) è l’habitat naturale per una monoposto efficiente come la RB18.

L’unica potenziale complicazione per Perez sarà la partenza, per Checo sarà cruciale non perdere la posizione a favore di Leclerc. Se sfilerà secondo (o leader) si troverà in una posizione ideale. Difficile per gli avversari pensare di infastidire le Red Bull, anche oggi confermatesi nelle primissime posizioni nella classifica delle velocità massime. “Sarà solo una questione di gomme”, ha concluso Verstappen, osservazione corretta, ma con la Red Bull vista questo weekend sarà anche una questione di macchina.