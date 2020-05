F1: accordo per 2 GP a Silverstone senza fan, ok anche per Spa

La Formula 1 svolgerà due gare sul circuito di Silverstone a porte chiuse e, sempre senza pubblico, si delinea anche la possibilità di andare a Spa-Francorchamps.

Due notizie molto buone, dunque, per il circus, che ha avuto l'ufficialità del doppio round in Gran Bretagna in estate, come recita un comunicato emesso proprio dalla pista inglese.

"Sono lieto di confermare che Silverstone e la Formula 1 hanno raggiunto un accordo di massima per ospitare due gare a porte chiuse in estate - ha dichiarato il direttore del tracciato, Stuart Pringle - Queste due corse ora dovranno essere approvate dal governo, poiché la priorità è la sicurezza di tutti i coinvolti, rispettando le restrizioni imposte per via del COVID-19. Voglio ringraziare tutti i nostri fan per il supporto che ci hanno dato in questo periodo, assicurando loro che faremo di tutto perché la Formula 1 possa avere il suo spettacolo in estate".

Venendo poi alla tappa belga sulle Ardenne, la nota positiva è che il governo locale ha approvato lo svolgimento del round il fine settimana del 30 agosto-1 settembre, anche in questo caso senza la presenza del pubblico in tribuna.

Come era noto, il Belgio ha decretato il divieto degli eventi di massa fino al 31 agosto compreso, indi per cui era subito apparso il punto interrogativo sull'appuntamento di Spa, che invece ora pare avere il via libera con anche la possibilità di non dover pagare a Liberty Media nulla.

“Il governo ci ha dato via libera per organizzare la gara, finalmente! - ha dichiarato il responsabile commerciale dell'evento, Stijn De Boever, a Motorsport.com - Abbiamo già un accordo di base con la F1, ma ci serviva l'approvazione dalle autorità. L'idea è quella di formare una collaborazione con essa per l'organizzazione, senza però pagare niente per avere la gara. Sono 50 che Spa-Francorchamps è nella storia della F1 e ospitarla è un bene per tutta la nazione".

"Abbiamo lavorato tantissimo con la Federazione RACB e la FIA cercando di ridurre il più possibile il personale presente in pista, calcolando di avere attorno alle 1000 persone. Ogni team è una famiglia e non dovrà mischiarsi con gli altri. Sulla carta abbiamo messo giù le procedure da adottare per gestire il tutto, dall'organizzazione, al catering, alla disponibilità di indossare mascherine".

"Stiamo lavorando alacremente anche con gli altri promoter. L'Austria sarà il primo appuntamento e quindi copieremo quello che da loro funzionerà. Dopo ogni round ci sentiremo per capire cosa va fatto e cosa no, per questo dico che l'organizzazione per noi sembra poter andare bene. Cercheremo di osservare il distanziamento sociale al massimo e igienizzare ogni cosa al meglio, per noi è molto importante".

A questo punto non resta che attendere l'ufficialità anche del calendario 2020, che come avevamo riportato ieri sembra delinearsi su un numero di 19 GP in questo difficile e tormentato anno.

Informazioni aggiuntive di Filip Cleeren