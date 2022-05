F1 | DRS Red Bull: cambiato a Verstappen, ma ci sono ancora problemi

C’è agitazione nel box Red Bull perché i meccanici stanno ancora lavorando sul DRS della monoposto di Max Verstappen. La squadra di Milton Keynes ha chiesto alla FIA di sostituire il comando dell’ala mobile dopo che l’olandese ha dovuto rinunciare al secondo run della Q3 proprio per la mancata apertura del flap mobile sul rettilineo.

Lo staff Red Bull a un’ora dal via del GP di Spagna sono impegnati per risolvere il problema che non è stato superato con la semplice sostituzione dell’attivatore e stanno intervenendo su tutto il sistema perché hanno avuto il timore che il guaio non fosse definitivamente risolto.

I meccanici lavorano sul DRS di Max Verstappen, Red Bull RB18 Photo by: Franco Nugnes

Nella lista dei pezzi da cambiare che sono stati autorizzati dalla Federazione Internazionale c’erano anche i perni di supporto del flap mobile, dal momento che ieri Max era riuscito a far funzionare il sistema nella seconda attivazione.

La Red Bull non è nuova a vivere situazioni particolarmente difficili con il DRS: nelle ultime gare dello scorso anno i problemi erano reiterati, ma l’ala mobile sulle monoposto a effetto suolo con profili profondamente diversi lasciava pensare che l’attivazione sarebbe stata più semplice, ma la RB18 continua a mostrare nel DRS uno dei punti deboli dell’affidabilità.