F1 | Doppietta Mercedes a San Paolo: Russell alla prima vittoria!

Il brutto anatroccolo è diventato cigno: la Mercedes W13 conquista la doppietta nel GP di San Paolo con George Russell e Lewis Hamilton. Toto Wolff ritrova il sorriso al penultimo appuntamento stagionale: la freccia d'argento ha beneficiato della TD39 che ha limitato le prestazioni di Red Bull e Ferrari da Spa e poi ha saputo sfruttare l'ultimo pacchetto aerodinamico portato negli USA che ha portato la Stella al limite di peso.

La Mercedes è tornata e George Russell entra nel club dei grandi: l'inglese interrompe il digiuno della squadra di Brackley e all'81esimo GP della carriera conquista una vittoria cristallina, come è cristallina la sua classe.

Vincitore della Sprint Race ieri, George ha sempre avuto il controllo della gara dalla pole position. Anche la safety car che si è resa necessaria dopo lo stop di Lando Norris al giro 51 non ha preoccupato Russell che oggi si è preso anche il giro più veloce, completando una giornata straordinara.

Lewis Hamilton è secondo: il sette volte campione del mondo è riuscito a ricostruire la sua gara dopo il contatto con Max Verstappen al giro 7. L'olandese ha passato la W13 all'esterno e poi ha chiuso la traiettoria di curva 1.

Max ha toccato il cordolo ed è rimbalzato addosso alla Mercedes, rovinando l'ala della Red Bull che lo ha costretto ai box per ricostruire una corsa dal fondo. Il bi-campione del mondo si è meritato una penalizzazione di 5 secondi, ma è risalito fino al sesto posto davanti al compagno di squadra, Sergio Perez.

L'olandese, con le gomme soft, non ha voluto cedere la posizione al messicano, con le gomme medie: Max ha ricordato al team che Checo in precedenza non gli aveva dato la scia: una decisione unilaterale che testimonia come il team sia preda di Max, sebbene l'arancione sia stato richiamato dai vertici del team dopo il traguardo.

Hamilton dopo l'urto ha potuto proseguire con un danno al fondo e un copri cerchio che è saltato via: Lewis ci ha provato a riprendere il più giovane compagno di squadra, ma George è stato inattaccabile e allora si è arreso al secondo posto dopo un'altra gara magistrale.

Sul podio sale meritatamente anche Carlos Sainz: lo spagnolo ha vista rovinata la sua corsa da una visiera a strappo che è finita nella presa d'aria dei freni posteriori, causando un principio d'incendio. Al giro 17 il madrileno si è dovuto fermare in anticipo, ma non ha compromesso la sua prestazione con una rossa che è parsa competitiva. Non ne aveva quanto la Mercedes, ma è stata davanti alla Red Bull finita in una giornata no. La Scuderia va ad Abu Dhabi con 19 punti di vantaggio sulla Stella per difendere il secondo posto nel mondiale Costruttori. Non sarà facile con questa Mercedes...

Charles Leclerc dopo la toccata di Lando Norris al giro 7 che lo ha spedito a rompere l'ala contro le barriere non si è disunito e anche il monegasco ha provato a rimettere in piedi una gara che lo ha portato dietro al compagno di squadra grazie alla safety car. Charles via radio ha chiesto al muretto che Sainz gli cedesse la posizione ma non se n'è fatto niente. Il principe va ad Abu Dhabi a pari punti con Perez e se la giocherà fino alla fine. La partita resta aperta.

Strepitosa la quinta piazza di Fernando Alonso con l'Alpine che si riporta in vantaggio sulla McLaten nella quarta piazza del Costruttori. Esteban Ocon è ottavo a completare il bottino del team di Enstone, mentre quello di Woking è rimasto a bocca asciutta per il crash di Daniel Ricciardo subito dopo il via.

Non conclude, infatti, il primo giro Kevin Magnussen, poleman dopo le qualifiche: il danese è stato toccato da Daniel Ricciardo alla curva 8: la Haas è andata in testacoda e nel piroettare è toccata dalla McLaren dell'australiano. Inevitabile il contatto e il ritiro per entrambi. Ricciardo esce dalla F1 senza lasciare un grande ricordo.

La top 10 è completata dalla nona piazza di Valtteri Bottas che porta due punti all'Alfa Romeo, con Lance Stroll che fa muovere la classifica dell'Aston Martin. Tutto il resto è cinema...