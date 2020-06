F1: dopo il Mugello sperano Portimao e Hockenheim

Secondo le informazioni raccolte da Motorsport.com, Liberty starebbe valutando un piano ‘B’ per permettere al Mondiale 2020 di arrivare a quota 16/17 Gran Premi anche nel caso in cui giungessero notizie poco rassicuranti da nazioni che sono ancora in fase d’emergenza Covid.

Al momento la FIA ha annunciato date e circuiti delle prime otto tappe del calendario 2020, con inizio a Spielberg (5 luglio) fino al Gran Premio d’Italia, in programma a Monza il 6 settembre. Tutto fa pensare che la trasferta italiana proseguirà il 13 settembre sul circuito del Mugello, ma la stagione europea potrebbe proseguire anche dopo la tappa toscana.

La trasferta di Sochi è ancora un punto interrogativo, così come il ‘tris’ di gare sul continente americano Austin-Città del Messico-San Paolo.

In particolar modo Stati Uniti e Brasile sono ancora nel pieno della pandemia, ed anche se mancano quattro mesi alla trasferta oltreoceano, la Formula 1 ha bisogno di garanzie con largo anticipo per poter pianificare la seconda parte di stagione.

Liberty tiene molto alla tappa di Austin e si vorrebbe aggiungere un secondo GP da scegliere tra Messico, Brasile o Canada, con Montreal che ha comunicato di poter ospitale la gara l’11 ottobre.

Ma se non arriveranno rassicurazioni in tempi abbastanza brevi si passerà al piano ‘B’, che vedrebbe la Formula 1 proseguire il suo cammino stagionale in Europa in modo più corposo, con due sedi che ospiterebbero una doppia gara. Le piste che da tempo sono in trattative con Liberty sono Portimao e Hockenheim.

La pista portoghese potrebbe essere la prima destinazione dopo la gara del Mugello, con una doppia gara il 27 settembre ed il 4 ottobre, per poi puntare su Hockenheim per un ulteriore tappa di due settimane con gara-1 il 18 ottobre, e la seconda il 25.

Se prendesse forma questo scenario la Formula 1 arriverebbe a quota tredici Gran Premio nel suo tour europeo, e a quel punto potrebbe puntare alla chiusura in Medio Oriente come programmato da tempo.

Bahrain ha già comunicato la disponibilità ad organizzare una doppia gara (con due layout differenti del circuito di Al Sakhir), e si arriverebbe a quota 15 Gran Premi con due corse l’8 ed il 15 novembre. A seguire una settimana di pausa, e poi chiusura ad Abu Dhabi, con la scelta tra gara singola o doppia, il 29 novembre ed eventualmente il 6 dicembre.