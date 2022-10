F1 | Doohan sull'Alpine nelle FP1 del Messico e Abu Dhabi

Jack Doohan si appresta a fare il primo, grande passo verso la Formula 1. Il pilota australiano sarà impiegato dall'Alpine nelle Prove Libere 1 dei gran premi di Messico e Abu Dhabi.

Alpine ha scelto quelle due località per far girare Doohan essendo le ultime disponibili per far girare un pilota rookie, considerando che al Gran Premio del Brasile, dopo il primo turno di prove libere, saranno disputata le Qualifiche per via del cambio di format con la presenza della Sprint Race del sabato.

Attualmente l'ufficialità dell'impiego di Doohan nei turni di libere è ritardata da complicazioni relative alla formalizzazione dell'uscita dal team di Oscar Piastri, il quale, dal prossimo anno, sarà pilota titolare della McLaren.

Doohan, in attesa di girare con la A522, si è allenato al volante della A521 sul tracciato di Budapest il mese passato, nella medesima sessione in cui Nyck De Vries e Antonio Giovinazzi hanno a loro volta girato sulla stessa pista. Jack ha anche fatto una breve esperienza in pista con la monoposto attuale in una giornata di riprese all'Autodromo Internazionale di Monza.

Robert Shwartzman, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Doohan, attualmente quarto nel campionato di FIA F2, ha colto due vittorie nelle gare Sprint della categoria a Silverstone e proprio in Ungheria, mentre ha colto il successo nella main race a Spa-Francorchamps.

Alpine, nel frattempo, ha però ufficializzato l'arrivo di Pierre Gasly a partire dalla prossima stagione, dopo averlo messo sotto contratto con un accordo pluriennale. Diventa così interessante capire quale potrà essere il percorso dell'australiano nel corso dei prossimi anni.

Per quanto riguarda gli altri team, Red Bull e AlphaTauri devono ancora affidare le proprie monoposto a un rookie in questa stagione. Liam Lawson sembra essere il pilota più accreditato a girare con entrambe, considerando che Nyck De Vries sarà impegnato a ricoprire il proprio ruolo in Mercedes.

Proprio l'olandese disputerà una sessione con la W13 in Messico. Tra gli altri piloti che devono ancora effettuare le Libere 1 figurano Pietro Fittipaldi (con Haas in Messico e Abu Dhabi), Pato O'Ward (con McLaren in Messico), Felipe Drugovich (con Aston Martin ad Abu Dhabi), Robert Shwartzman (con Ferrari ad Abu Dhabi) e Logan Sargeant (con Williams in Messico e Abu Dhabi).