La gara di apertura della stagione 2020 si terrà questo fine settimana in Austria, dove tutti quanti dovranno mantenere il distanziamento sociale nel paddock, con la Formula 1 che ha cercato di creare una "biosfera" che possa mantenere al sicuro tutte le persone presenti al Red Bull Ring, dove si correrà a porte chiuse.

Anche se le postazioni dei commissari saranno spostate, garantiranno comunque la stessa visibilità secondo Luca De Angelis, ingegnere della EM Motosport, fornitore ufficiale dei pannelli luminosi disseminati lungo i tracciati del Circus.

Questi pannelli possono essere attivati anche senza essere a contatto con la barriera, come parte delle implementazioni previste dalla FIA in materia anti-COVID.

"E' sempre una sfida, ma quest'anno sarà ancora più impegnativa. A partire dall'indossare le mascherine e guatti a tutta l'igenizzazione. Senza dimenticare di evitare il contatto diretto con le persone" ha detto De Angelis.

"Di solito i commissari che si occupano dei pannelli sono sempre posizionati nelle postazioni lungo il circuito".

"In austria, ci sono 15-16 postazioni. Questo significa che ci saranno 15-16 commissari che controlleranno i pannelli".

"Dobbiamo assicurarci che questa persona sia in grado di sedersi in un posto lontano dagli altri commissari e lontano dalle altre persone che lavorano in pista, ma comunque in una posizione sicura e confortevole, che gli consenta di vedere tutto ciò che accade nel tratto di pista di sua competenza".

"Questi commissari potranno essere posizionati fino a 400-500 metri di distanza dai pannelli di segnalazione, azionandoli mantenendo sempre la distanza sociale e senza interazione con gli altri commissari".

"E' un po' triste dirlo, ma è pensato per il loro bene e perché possano essere in grado di fare il loro lavoro come sempre e senza rischi".

Per quanto riguarda le linee guida per la ripartenza, i principali suggerimenti spiegano che in ogni evento il numero complessivo degli addetti a sicurezza in pista può essere ridotto, a patto di riuscire comunque a garantire gli stessi standard di sicurezza delle circostanze normali.

C'è anche una guida specifica per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale e le modalità di assegnazione dei kit dei commissari, come caschi, radio, cuffie, telefoni cellulari, bandiere, attrezzature per la riparazione delle barriere e veicoli di recupero, che dovranno avere un uso esclusivo per l'intera durata dell'evento.

Tuttavia, le linee guida non vietano la condivisione di questi strumenti, a patto che vengano igienizzati prima di passare da una mano all'altra.