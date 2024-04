F1 | Disastro Williams: il telaio di Albon danneggiato nel crash

"L'impatto contro al muro è avvenuto a una velocità abbastanza bassa, ma è il modo in cui sono finito contro il muro di gomme a preoccupare. Normalmente abbiamo le barriere di plastica, i guard rail. Ma queste, quando ci sono finito contro, hanno fermato la macchina in modo violento. Ecco perché sono preoccupato. Non per me, ma per la macchina, perché è il modo in cui si arrecano danni".

Alexander Albon ha parlato così una volta rientrato ai box di Suzuka, in seguito all'incidente al primo giro con Daniel Ricciardo che lo ha tolto dalla gara dopo poche centinaia di metri. E il pilota della Williams aveva ragione a essere preoccupato.

Una volta tornata ai box, i meccanici del team di Grove hanno ispezionato la monoposto incidentata, trovando un danno alla scocca nella parte frontale-destra. Questo ha imposto un immediato invio della struttura a Grove perché dovrà essere frutto di riparazioni.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Alex Albon, Williams FW46 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Il tempo per sistemare il telaio danneggiato della macchina di Albon dovrebbe essere sufficiente per rispedire la scocca in Cina, in vista del gran premio che sarà disputato tra due settimane nel continente asiatico.

"Ho pensato alla nostra situazione legata ai pezzi di ricambio e ai nostri telai immediatamente, anche prima che finissi per sbattere contro il muro", ha ammesso il thailandese. "Questo incidente è esattamente ciò che non ci serviva", ha detto Albon al termine della gara.

A oggi, con il telaio danneggiato da Albon al primo giro del Gran Premio del Giappone, la Williams ha solo un telaio a disposizione, quello - per altro riparato in precedenza dopo l'incidente di Albon a Melbourne - che ha corso nelle mani di Logan Sargeant.

Le auto di Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, e Alex Albon, Williams FW46 dopo l'incidente al primo giro Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Stando a quanto affermato dal team principal della Williams, James Vowles, la scocca di scorta non sarà pronta prima del Gran Premio di Miami, primo appuntamento nel continente americano che è fissato a inizio maggio. Nel frattempo a Grove dovranno fare di necessità, virtù.

"Il terzo telaio, al momento non sarà con noi almeno sino a Miami. Insomma, fra diverse settimane. In termini di scocca, se investi tutte le tue risorse a tua disposizione, ci possono volere 8-10 settimane per realizzarlo. Per fare i primi due, invece, ci vuole più tempo perché bisogna abituarsi al processo di realizzazione".

"Chiaramente non abbiamo l'intera organizzazione che lavora solo su questo, ma lavoriamo contemporaneamente sui ricambi e sugli aggiornamenti, cercando di ottenere i volumi di produzione. Nel nostro caso specifico non abbiamo mai avuto l'intenzione di essere qui senza il telaio di scorta. La nostra intenzione era averlo, eccome".

Le auto di Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, e Alex Albon, Williams FW46, dopo l'incidente nel primo giro Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"Il problema è dovuto a un sovraccarico di sistema, alla complessità della vettura e alla quantità di lavoro che stavamo cercando di portare avanti. in termini di complessità, è enorme. Il telaio è composto da migliaia e migliaia di pezzi che si cerca di mettere insieme allo stesso tempo", ha concluso Vowles spiegando le difficoltà del suo team.

Insomma, sarà una lotta contro il tempo. Nella precedente occasione, quella dell'incidente che ha coinvolto sempre Albon, ma a Melbourne, Williams ha realizzato la prima analisi grazie a un sistema di valutazione quasi istantanea che può essere fatto sul posto chiamato NDT, ovvero non-destructive testing.

Si tratta di una soluzione ideale per capire subito quale sia il danno, quale sia l'entità e come lavorare per ripararlo. Il sistema NDT è già stato usato in quella situazione e il team dovrebbe affidarvisi nuovamente per rendere più rapide le procedure di sistemazione dei danni e spedire il telaio in tempo per il Gran Premio di Cina che è fissato dal 19 al 21 aprile.