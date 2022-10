F1 denunciata da BIRD per presunta violazione delle linee guida OCSE

A poche ore dal via del Gran Premio del Messico, tappa dell'ultima parte del Mondiale 2022 di Formula 1, il Circus iridato si trova a dover a che fare con una denuncia e accuse di assoluta gravità da parte dell'Istituto per i Diritti e la Democrazia del Bahrain (Bahrain Institute for Rights and Democracy, BIRD).

BIRD è un'organizzazione non-profit che lavora nel campo della difesa dei diritti umani e che promuove la democrazia e i diritti umani in Bahrain. L'istituto, assieme a due sopravvissuti alle torture del Bahrain (così sono citati nel comunicato diramato dalla BIRD nel pomeriggio italiano) hanno presentato una denuncia legale nei confronti della Formula 1 al UK National Contact Point (UK NCP), che ha sede presso il Dipartimento per il Commercio Internazionale del Regno Unito.

La F1 è stata denunciata per aver violato le linee guida dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) in merito alla decisione di assegnare al Bahrain il contratto più lungo della storia della Formula 1.

Nel comunicato pubblicato dalla BIRD si possono leggere i punti chiave della denuncia fatta al UK NCP.

La F1 non si sarebbe confrontata con le parti interessate per ciò che riguarda i diritti umani, tra cui le organizzazioni dedicate a tal problema, ma anche i legislatori di tutta Europa, le vittime legate ai fine settimana di gara di F1 e coloro che hanno subìto rappresaglie per il loro lavoro sui diritti umani quando la F1 stessa ha assegnato il contratto più lungo al Bahrain.

Nella denuncia si legge anche che la F1 non avrebbe sostenuto le vittime di abusi direttamente collegate ai gran premi, tra cui Najah Yusuf, torturata e imprigionata per aver criticato il gp e il cui figlio è detenuto per "rappresaglia" proprio per il suo attivismo. "Ignorare queste parti interessate vìola la politica della F1 in materia di diritti umani e rischia di essere complice degli abusi dei vostri partner", dice il comunicato.

I tentativi di impegnarsi con la F1 attraverso la corrispondenza in relazione all'assegnazione del contratto sarebbero inoltre andati a vuoto.

"La Formula 1 - si legge nel comunicato - non ha condotto processi di due diligence sui diritti umani. Non ci sono prove che siano state effettuate in relazione alla recente aggiudicazione del contratto, nonostante la sua importanza per i diritti umani in Bahrain e l'impegno politico della F1 di effettuarle. La denuncia fornisce un quadro delle continue violazioni dei diritti umani che si sono verificate in Bahrain dal 2011. Queste includono accuse di 'sparizioni forzate, uccisioni extragiudiziali e torture', che si sono intensificate dal 2011 e continuano tuttora, con conseguenze di condanna internazionale degli abusi dei diritti umani in Bahrain".

Il documento entra poi maggiormente nello specifico per ciò che riguarda l'impatto della Formula 1 sui diritti umani in Bahrain. Stando alla denuncia: "... il gran premio è stato responsabile di un considerevole aumento delle violazioni dei diritti umani, in quanto il governo ha agito per prevenire e reprimere le proteste nel periodo di svolgimento del weekend di gara".

La stessa denuncia documenta l'aumento degli arresti in occasione della corsa a partire dall'anno 2012 sino ad arrivare al 2022. Ecco i casi elencati:

- Il 21 aprile 2012, l'attivista antigovernativo Salah Abbas Habib è stato trovato morto alla vigilia del Gran Premio di Formula Uno. Aveva partecipato a una protesta pacifica contro il governo del Bahrein e il Gran Premio del 2012. Le forze di sicurezza governative hanno interrotto violentemente la protesta con gas lacrimogeni e sparando con fucili da caccia sulla folla. I testimoni hanno dichiarato che le forze di sicurezza hanno impedito a Salah Abbas di fuggire sparandogli con dei pallini. L'ultima volta è stato visto con le forze di sicurezza governative. Il giorno seguente, il corpo deceduto di Salah Abbas è stato recuperato vicino al luogo della protesta".

- Nel 2017, "Come descritto in precedenza, Najah Yousif è stata detenuta e maltrattata a causa delle sue critiche pacifiche online a F1 Bahrain nel 2017. Anche Hajer Mansoor è stata detenuta e maltrattata in quel periodo".

- La Formula Uno non ha valutato il rischio di "sportswashing", un fenomeno ormai riconosciuto a livello globale. Il regime del Bahrein ha regolarmente utilizzato questa gara per migliorare la propria immagine, come documenta la denuncia:

- Il 20 aprile 2012, sulla scia delle proteste della Primavera araba, il principe ereditario del Bahrein ha usato la gara come esempio dell'unità del Bahrein nonostante la crisi politica in corso da due anni e la repressione dei manifestanti, affermando: "Ci sono famiglie là fuori - padri, madri, figli - che stanno vivendo i momenti più belli della loro vita senza badare all'etnia, alla setta o al reddito sociale. Quindi, sono felice. Vado là fuori, cammino tra la gente e mi sento a mio agio".

- Nell'ultima gara di F1 del 2022, i premi ai piloti sono stati consegnati dal principe Nasser bin Hamad Al-Khalifa, figlio del sovrano del Bahrein e comandante della Guardia Reale del Bahrein. Si dice che sia stato coinvolto nella tortura dei manifestanti dell'opposizione.

Sayed Ahmed Alwadaei, Direttore dell'Advocacy dell'Istituto per i Diritti e la Democrazia del Bahrain (BIRD), ha commentato: "Sembra che la Formula Uno abbia preso la decisione di disimpegnarsi con tutte le parti interessate, in violazione della propria politica, e si sia allontanata da tutti gli esperti che hanno cercato di metterli in guardia sui gravi rischi per i diritti umani posti dalle loro attività in Bahrein".

"I nostri ripetuti tentativi di coinvolgere la F1 sono caduti nel vuoto, in particolare dal 2021, quando abbiamo appreso che, sulla scia delle terribili violazioni dei diritti umani in Bahrein, la F1 era impegnata ad assegnare al regime il contratto più lungo della storia delle corse automobilistiche. Ora stiamo intensificando la questione portandola davanti all'NCP nel Regno Unito".