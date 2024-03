F1 | Dentro il debutto di Bearman: “Un sogno, ma potevo fare di più”

Pole al giovedì in Formula 2, una chiamata improvvisa il venerdì mattina e un settimo posto finale sotto la bandiera a scacchi, ma non con una vettura della categoria propedeutica, bensì con una monoposto di Formula 1, la Ferrari SF-24.

Il weekend dell’Arabia Saudita sarà uno di quelli che Oliver Bearman ricorderà a lungo rimanendo ben impresso nella sua memoria. Il tutto si è svolto in meno di 48 ore, da quella chiamata al venerdì mentre si stava preparando per la partenza della Sprint Race di F2, anticipandogli che avrebbe fatto il salto di categoria al posto dell’indisposto Carlos Sainz.

Da quel momento in poi, per il team è stata una corsa contro il tempo perché, al netto della preparazione al simulatore, scendere in pista su uno dei tracciati più fisici e impegnativi del tracciato, con tante auto attorno a sé, è ben diverso dal girare in solitaria nella realtà virtuale.

Bearman ha definito questo debutto un sogno d’infanzia che si è avverato, raccontando le sue emozioni per quel debutto sulla vettura Rossa: “È un sogno d'infanzia che si è avverato. Debuttare su una Ferrari, innanzitutto. È un risultato incredibile e ne sono molto orgoglioso, anche diventare il più giovane pilota britannico è una bella affermazione e credo di essere stato il terzo pilota più giovane di sempre, il che è davvero fantastico”, ha raccontato il pilota britannico nel corso di una lunga intervista rilasciata dal team del Cavallino.

Oliver Bearman con suo padre dopo la gara Foto di: Ferrari

La chiamata è arrivata il venerdì mattina, il che lo ha lasciato con una singola sessione di prove libere a disposizione per prendere i riferimenti della pista saudita prima delle qualifiche e della gara. Un compito indubbiamente tutt’altro che semplice, tanto che la FP3 è stata dedicata più allo studio della vettura e al trovare la fiducia necessaria al volante piuttosto che sulla pura ricerca del tempo, completando anche un long stint per accumulare chilometri.

“Ho cercato di andare a regime il più rapidamente possibile. Siamo riusciti a fare un breve run di gara solo per cercare di ottenere una scansione del degrado e per me anche per fare qualche giro in più. Poi sono andato praticamente subito in qualifica al buio con il grande cambio di temperatura della pista e l'aderenza”, ha raccontato Bearman spiegando le sue prime ore del weekend, che chiaramente si sono disputate con il sole e con temperature sensibilmente più alte di quelle che avrebbe poi incontrato in qualifica e in gara. Sostanzialmente, si è trattato di un vero e proprio debutto al buio.

“Mi è dispiaciuto non essere riuscito a centrare la Q3, ma comunque penso che sia stata una buona prestazione. Almeno il sabato in gara, mi sembra di essere riuscito a prepararmi molto meglio. Abbiamo avuto un giorno intero per farlo, invece di un paio d'ore di preavviso. Nel complesso sono abbastanza soddisfatto di come è andata la gara”.

Come ha reagito il team in poco tempo

Chiaramente non si è trattata di una chiamata dell’ultimo secondo solo per Bearman, ma anche per gli ingegneri, che hanno dovuto rivedere il loro classico programma di lavoro per mettere a suo agio il pilota britannico con pochissimo tempo a disposizione.

Oliver Bearman, Scuderia Ferrari Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

In un weekend tradizionale, a quel punto del fine settimana il team si sarebbe già focalizzato sui dettagli e sull’ottimizzazione del giro di qualifica, ma con Bearman il programma è cambiato, dovendo tornare alle basi. “Avere un altro pilota, come in questo caso con una chiamata molto tardiva, è piuttosto impegnativo per l'intero team, quindi dovevamo decidere cosa fare. Bearman ha dovuto seguire molte procedure e informazioni per prepararsi alla gara”, ha spiegato Matteo Togninalli, responsabile Ferrari dell’ingegneria in pista.

“Noi del team ci concentriamo sulle basi, su come ottimizzare il singolo giro in qualifica e su come guidare la macchina in gara. Pensiamo quindi al passo, alle gomme e non la ricerca del giro migliore, come tendono a fare i giovani piloti. E poi come affrontare la gara, la partenza, la fase di pit stop, il rilascio dal pit stop con il traffico. Abbiamo evitato di entrare nei piccoli dettagli per ottimizzare al massimo, in modo da non sovraccaricarlo facendolo perdere, al fine di fargli capire ciò che era davvero importante”.

“La differenza è che di solito operiamo con i piloti ufficiali, che sono abituati a lavorare con noi. Quindi lavoriamo come se molte cose non ci fosse bisogno di spiegarle, sono cose già note. [Con Bearman] Avevamo una lista molto chiara con priorità e punti elenco chiari in cui volevamo andare. Ma alla fine tutto è andato bene, abbiamo completato il programma senza problemi. Penso che Ollie abbia fatto molto bene”.

Salendo sulla vettura di Sainz, Bearman ha lavorato con l’ingegnere di pista che di solito accompagna lo spagnolo durante i weekend di gara, ovvero Riccardo Adami. Sin dalle prime battute, l’italiano ha cercato di guidare il pilota, suggerendogli di prendersi del tempo per capire la vettura, ma anche dando delle indicazioni su come affrontare certi tratti della pista, in modo da migliorare le sue performance.

Oliver Bearman, Scuderia Ferrari Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

“Prima di tutto, l’obiettivo principale era evitare di danneggiare la vettura per qualsiasi motivo. Poi, sulla base dell'esperienza acquisita in passato con i piloti, abbiamo stilato un breve elenco di elementi su cui concentrarci. Abbiamo analizzato le procedure di partenza, un argomento già importante, ma anche i pit stop, le differenze tra la preparazione per le qualifiche e i long run, i regolamenti sulla gestione del tempo tra le linee Safety Car, cose difficili per un esordiente. Durante la gara ho provato a non sovraccaricarlo di informazioni, quindi è stato diverso dal lavorare con Carlos, ma quando ho visto quando andava forte, ero felice di vederlo girare su quei livelli”, ha raccontato Adami.

Tuttavia, dietro le quinte c’è stato anche un gran lavoro per preparare la vettura in vista del test FIA con cui vengono controllati che tutti i parametri di sicurezza siano rispettati, come ad esempio l’altezza del pilota all’interno dell’abitacolo. I meccanici sono preparati grazie all’esperienza del cambio pilota nei test, ma ciò ha comunque rappresentato una sfida.

“Un'altra cosa che è successa in pochissimo tempo prima della sessione è che abbiamo dovuto informare la FIA per il cambio di pilota. Gli ispettori sono venuti nel nostro garage e abbiamo avuto letteralmente 5-10 minuti per preparare questo test di uscita dal pilota dell’auto, ma anche vari aspetti, come l'altezza, lo spazio per le ginocchia e altro. È stato molto impegnativo".

L’importanza del lavoro al simulatore

Il giovane britannico è arrivato al debutto con una sola sessione di libere ma, fortunatamente, aveva già avuto modo di provare la vettura grazie ad alcune sessioni al simulatore nell’ambito delle sue mansioni di riserva Ferrari. Ciò gli ha garantito l’opportunità di avere un’infarinatura di base sull’uso del volante e dei vari selettori, senza ritrovarsi completamente al buio sul loro funzionamento.

Oliver Bearman, Scuderia Ferrari Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Nel corso del 2023, Bearman ha completato una quarantina di giornate al simulatore aiutando il team nello sviluppo, ma ha avuto anche modo di prendere maggior confidenza con una vettura reale guidando sia la SF-21 che la F1-75 durante due sessioni di test privati, per poi mettersi al volante della Haas VF-23 durante le sessioni di prove libere dedicate ai giovani piloti.

“Credo che le procedure siano state più semplici di quanto mi aspettassi, soprattutto perché le abbiamo provate tante volte al simulatore, il che è un'enorme testimonianza del simulatore della Ferrari, dato che sono riuscito a salire subito in macchina trovandomi a mio agio. Tutte le modifiche che mi hanno chiesto di fare sono state eseguite abbastanza facilmente, il che dimostra che il duro lavoro svolto in fabbrica ha dato i suoi frutti”, ha raccontato l’ultimo portacolori del Cavallino.

“Prima di tutto, mi sono preparato molto per Jeddah, per cercare di aiutare la squadra. Così, quando sono sceso in pista, la transizione è stata quasi perfetta. Ho preso subito velocità e, avendo guidato la Ferrari 2022 a Barcellona e anche la vettura 2021 a Fiorano, sono riuscito a trovare il ritmo rapidamente, perché la velocità non è stata una sorpresa. Credo che, se fosse stata la prima volta su una vettura di F1, avrei faticato un po' di più”.

Ad aiutarlo, però, non sono stati solo gli ingegneri, ma anche i due piloti ufficiali, Charles Leclerc e Carlos Sainz: “Ricevere i consigli di Charles durante il weekend, soprattutto in qualifica, ma anche Carlos durante la gara, mi ha praticamente guidato attraverso ciò che vedeva nei dati e li trasmetteva al mio ingegnere ed è stato fantastico. Mi ha davvero aiutato ad accelerare il processo di apprendimento”.

Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

La sensazione di poter fare qualcosa in più

Per quanto il suo primo weekend nella massima serie possa essere considerato un ottimo debutto, dato lo scarso preavviso che lo ha portato a ritrovarsi gettato nella mischia con solo un’ora a disposizione per prendere il ritmo, Bearman non ha nascosto che ci sono chiaramente ampi margini di miglioramento.

Se nel Q1 ha ben figurato, la sua performance nella seconda manche non lo ha lasciato completamente soddisfatto, specie perché sapeva di avere una macchina che potenzialmente gli avrebbe permesso di accedere all’ultima fase della qualifica. Il Q2 non è stato particolarmente pulito, in particolare l’ultimo tentativo, in cui non è riuscito a portare le gomme nella corretta finestra di funzionamento, aspetto a cui tendenzialmente viene dedicata grande attenzione nelle libere data la loro sensibilità.

Tuttavia, il britannico non ha nascosto di aver commesso anche qualche errore di inesperienza, in un certo senso attesi: “Credo che dall'esterno sia stato un fine settimana positivo, ma io sono un perfezionista e ho commesso molti errori per i quali non mi biasimo e ovviamente mi aspettavo di commettere degli errori, ma per esempio non sono riuscito ad arrivare in Q3. Avrei dovuto arrivare in Q3. La macchina era abbastanza veloce, quindi è stata colpa mia. La sessione Q2 è stata davvero così così e mi ha impedito di farcela per un soffio, quindi è stata una sfortuna. Ma si tratta di insegnamenti che metterò in pratica la prossima volta. Spero che sia la prossima volta!”, ha raccontato Bearman.

Anche in gara il nuovo pilota del Cavallino ha dovuto adattarsi rapidamente, cercando di trovare il ritmo nello spazio di pochi giri. Dopo il periodo di Safety Car, Bearman si è infatti ritrovato a dover lottare con altri piloti, completando un bel sorpasso su Yuki Tsunoda in staccata di curva 1 prima di un lungo duello con la Haas di Nico Hulkenberg, il quale ha giocato d’esperienza.

Oliver Bearman dopo aver superato Nico Hulkenberg Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Il britannico, guidato comunque dai box, ha compreso come sfruttare la parte ibrida proprio alle spalle del tedesco: non si trattava solo di comprendere quale fosse la mappatura ideale dato il contesto, ma anche come e quando sfruttare al meglio l’overtake button, ovvero quel pulsante che fornisce per un breve periodo di tempo un surplus di potenza dall’ERS per attaccare o difendersi da un avversario.

Da questo punto di vista, Bearman, come accade anche alle volte con i piloti ufficiali, ha ricevuto anche dei suggerimenti dagli ingegneri nel garage, indicandogli come e dove usare l’ibrido. La carica elettrica a disposizione, infatti, non è infinita, motivo per il quale bisogna anche imparare a dosarla: “Anche durante la gara ho perso molto tempo nel tentativo di sorpassare le auto più lente, non usando la batteria nel modo più efficiente perché è una cosa nuova per me. Non ho mai dovuto usare l'ERS per attaccare o difendermi, quindi era la prima volta per me e forse non sono stato il migliore, soprattutto con Nico [Hulkenberg] che ha fatto un ottimo lavoro tenendomi dietro. Quindi ho perso molto tempo e avrei potuto anche finire una posizione più in alto se fossi riuscito a essere un po' più efficiente nei sorpassi”, ha raccontato Bearman.

Fondamentale è stato l’aiuto di Riccardo Adami, che ha raccontato qualche dietro le quinte in merito a questo scenario di gara, sottolineando che avevano provato l’utilizzo dell’overtake button solo proprio pochi istanti prima della gara: “Gestire i sorpassi è stata una delle parti più difficili della gara, abbiamo avuto solo la FP3 e, quindi, non abbiamo avuto abbastanza tempo per preparare la gestione dell'energia.

“È difficile essere preparati. Abbiamo letteralmente sperimentato l’overtake button proprio durante i giri per schierarsi in griglia ed era la prima volta per lui. Quindi, per capire come superare Nico Hulkenberg gli ci sono voluti un paio di giri, ma con alcune informazioni da parte nostra e qualche bella mossa, ci è riuscito bene”, ha aggiunto l’ingegnere.