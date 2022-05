F1 | De Vries sulla Williams nelle Libere 1 del GP di Spagna

Nyck De Vries sarà al volante della Williams FW44 nel corso del primo turno di prove libere del Gran Premio di Spagna 2022 di Formula 1, che si terrà al Circuit de Catalunya-Barcelona nella giornata di venerdì 20 maggio.

Il pilota olandese prenderà il posto dell'ex pilota della Red Bull Racing e oggi pilota titolare Williams Alexander Albon, per poi restituirglielo in vista del secondo turno di libere che si svolgerà sempre venerdì 20 maggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00.

Williams smarcherà così una delle due occasioni in cui i team di F1 sono chiamati in questa stagione a dare spazio a un giovane pilota nel corso delle Libere 1. Lo farà su una pista dove Albon ha già girato, avendo preso parte alla prima sessione di test pre-stagionali 2022 che si sono tenuti alla fine del mese di febbraio proprio al Montmelò.

Nyck de Vries, Mercedes W12 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Il 27enne olandese, campione del mondo in carica di FIA Formula E con la Mercedes, è reduce dalla bella vittoria ottenuta lo scorso fine settimana nella seconda delle due gare svolte dalla serie full electric a Berlino. Nel corso delle ultime stagioni, Nyck ha preso parte ad alcune sessioni di test al volante di monoposto Mercedes, soprattutto nei test di fine stagione ad Abu Dhabi.

Dave Robson, responsabile delle prestazioni del veicolo della Williams, ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di avere Nyck de Vries in macchina per le FP1, perché è sempre positivo lavorare con un nuovo pilota e avere un'opinione nuova sui punti di forza e di debolezza della vettura. L'esperienza e la professionalità di Nyck saranno fondamentali venerdì, quando completerà alcuni dei test ingegneristici chiave nelle FP1 prima di riconsegnare la vettura ad Alex per le FP2".

Queste invece le parole di De Vries, che si appresta a fare il suo esordio al volante della Williams FW44: "Innanzitutto, vorrei ringraziare la Williams per l'opportunità di correre nelle FP1. È fantastico per me conoscere la squadra e guidare la FW44, oltre che scendere in pista durante un weekend di Formula Uno. I preparativi per il test stanno andando bene e il team mi ha sostenuto in modo incredibile. Non vedo l'ora di vivere l'esperienza in Spagna!".