F1 | De Vries racconta l'emergenza maltempo vissuta in prima persona

Dalla scorsa settimana, la regione Emilia-Romagna sta vivendo un periodo difficile, con estreme precipitazioni che hanno portato ad allagamenti e frane. La situazione meteorologica in cui imperversa la regione da diversi giorni ha infatti portato all’esondazione di diversi corsi d'acqua, tra cui il Santerno, che scorre proprio accanto alla pista imolese.

Con il paddock di Formula 2 sott’acqua, così come una parte delle tende della Formula 1 in cui vengono gestite le riprese e i dati ricevuti dalle vetture, già martedì era stato chiesto al personale di evacuare la zona, mentre mercoledì si è arrivati alla decisione di non proseguire il Gran Premio nel corso di questo fine settimana.

Una scelta di buon senso, soprattutto per aiutare la regione e ai servizi di primo soccorso in un momento di difficoltà, la cui situazione è chiaramente prioritaria: “Sono decisioni difficili che però in certe situazioni è bene prendere. Credo che sia abbastanza logico dare la priorità a quello che sta succedendo in Emilia-Romagna, Le chiacchiere stanno a zero. La priorità deve essere data ai servizi d'emergenza che devono essere garantiti alla popolazione che sta soffrendo. Solo quando ti trovi in mezzo puoi capire tragedie come queste", ha spiegato Stefano Domenicali, il quale ha annunciato anche la creazione di una raccolta fondi per sostenere la zona.

Alcuni piloti si trovavano già in zona nel momento in cui è stata annullato il weekend, tra cui Nyck De Vries, il quale si stava recando a Faenza martedì sera per una giornata di marketing con il team.

In un post su Instagram, lo stesso pilota olandese ha descritto i problemi che ha dovuto affrontare martedì per raggiungere lo stabilimento della sua squadra nella città di Faenza, gravemente colpita dalle inondazioni. Strade e ponti sono stati chiusi a causa delle inondazioni, mentre altri sono stati bloccati da frane. Inoltre, non è riuscito a raggiungere il suo albergo ma, fortunatamente, alcuni membri della McLaren gli hanno offerto una stanza alternativa in un altro luogo.

Nyck De Vries bloccato a Faenza

De Vries ha anche voluto ringraziare le persone del posto e le autorità locali per l’aiuto fornito per tornare a casa, rivolgendo un pensiero a tutti coloro colpiti dalle inondazioni.

“Martedì sera alle 23.30, sto andando a Faenza in vista di una giornata di marketing presso lo stabilimento SAT mercoledì. Piove intensamente, Faenza è già allagata e non riesco a raggiungere il mio albergo. Anche il ritorno in autostrada non è possibile”.

“Sono bloccato in un paesino con un hotel al completo. Fortunatamente la McLaren è rimasta bloccata lì prima e Frazer, il loro responsabile, è stato così gentile da darmi la sua stanza. La mattina seguente, la hall dell'hotel si è trasformata in un rifugio d'emergenza per le persone costrette a fuggire dalle loro case durante la notte”.

Nyck De Vries bloccato a Faenza

“Dopo l'annuncio della F1, ho visto solo un'opzione potenziale per tornare a casa, ovvero guidare via Firenze. Dopo un viaggio avventuroso attraverso le montagne, grazie all'aiuto della gente del posto e delle autorità di diversi villaggi, sono finalmente arrivato a casa sano e salvo. Grazie a tutte le persone che sono state così gentili da aiutarmi”.

“È stato davvero commovente vedere che tanti si sono presi cura l'uno dell'altro. I miei pensieri sono rivolti a coloro che continuano a essere colpiti da questa tragedia. Tornerò presto a Faenza per incontrare la mia squadra e la gente della regione! Forza”.