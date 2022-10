F1 | De Vries ha firmato con l'AlphaTauri, Gasly andrà all'Alpine

Nyck De Vries e l’AlphaTauri hanno raggiunto l’accordo. Il pilota olandese a fine stagione uscirà dall’orbita Mercedes per entrare in quella Red Bull, un’opportunità che consentirà a De Vries di essere al via del mondiale di Formula 1 2023.

L’ufficialità arriverà la prossima settimana, quando dovrebbero essere sciolte le ultime riserve sul trasferimento di Pierre Gasly in Alpine. La squadra francese, scottata dalle vicende di mercato dello scorso agosto, si sta muovendo con il massimo della prudenza e, fino a quando non saranno contrattualizzati tutti gli aspetti legati al trasferimento di Gasly, non farà annunci.

L’operazione è comunque in dirittura d’arrivo, e la prossima settimana un altro tassello del mercato piloti 2023 sarà sistemato. Mancano ancora gli annunci relativi alle seconde monoposto di Williams e Haas.

Logan Sargeant, Williams Academy Driver Photo by: Williams

Nel primo caso la decisione è già stata presa, ed è Logan Sargeant (presente a Singapore) che deve però completare l’ultimo passo per ottenere la super licenza. Lo statunitense dovrà attendere la tappa conclusiva del campionato Formula 2 in programma a fine novembre ad Abu Dhabi.

Antonio Giovinazzi, terzo pilota Ferrari a Singapore Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Non c’è fretta, invece, in casa Haas, dove possono contare su Kevin Magnussen. Per il secondo sedile i candidati abbondano, con almeno un poker di contendenti. Oltre ai nomi noti da tempo (Giovinazzi, Hulkenberg e Shwartzman) tornato sui suoi passi anche Mick Schumacher, che ad inizio estate sembrava intenzionato a lasciare la squadra. La mancanza di alternative ha obbligato il tedesco a rivedere i piani, e al momento la Haas sembra essere l’unica possibilità concreta per restare in Formula 1.