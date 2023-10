F1 | Dati: Max in pole, anteriore preciso e stabilità nel veloce

Per la decima volta nel corso di questa stagione, Max Verstappen prenderà il via davanti a tutti nella gara della domenica, schierandosi sulla casella più ambita, quella della pole position. Come quasi in ogni tappa di questo campionato, l’olandese ha messo la propria firma sulle qualifiche iniziando a mettere insieme gli elementi che potrebbero potarlo a celebrare il suo terzo titolo iridato in carriera.

Una pole centrata anche senza completare l’ultimo run, in cui avrebbe potenzialmente abbassare ulteriormente il suo crono grazie al costante miglioramento della pista, che già dalla FP1 si era dimostrata particolarmente sporca, garantendo un aumento di grip tornata dopo tornata. Come ha ammesso poi lo stesso pilota della Red Bull durante le interviste, sapendo di avere già un ottimo tempo in tasca, nel secondo tentativo ha provato ad esplorare maggiormente il limite del tracciato portando più velocità in curva 4, patendo però la perdita del posteriore che lo ha poi spinto ad abortire il giro.

Al di là dell’errore, ciò che è certo è che, quantomeno nelle sue mani, anche in Qatar la RB19 si è dimostrata il riferimento per il resto della griglia grazie a un’ottima combinazione tra un anteriore preciso che permette di attaccare in ingresso curva e una grande stabilità che consente di mantenere alte velocità in tutta nella rapida sequenza del terzo intertempo.

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sin dalla prima sessione di prove libere del pomeriggio, un aspetto emerso con chiarezza è stata la forza del pilota olandese nel primo settore, nata soprattutto dalla bontà dei suoi inserimenti in curva, estremamente precisi e aggressivi, ma senza sacrificare eccessivamente la velocità in percorrenza. Osservando le immagini, infatti, si può notare come Verstappen sia in grado di portare tanta velocità seguendo linee che vanno quasi a tagliare, riuscendo comunque a chiudere la curva nella fase di rotazione della monoposto.

Un approccio riscontrabile soprattutto nelle prime due curve, tanto da poter costruire un solido vantaggio di quantomeno due decimi sul resto della griglia. Un primo intertempo che di fatto esalta sia alcune peculiarità della RB19 che alcune caratteristiche dello stile di guida di Verstappen, libero di attaccare l’ingresso curva senza patire eccessivamente in uscita rispetto ad altre traiettorie più tondeggianti. Ancor più significativa è la stabilità in curva quattro e cinque, dove l’olandese è stato in grado di mantenere velocità di percorrenza più alte anche di 7-8 km/h, a conferma di un’ottima piattaforma nel venerdì qatariota.

McLaren e Mercedes sono le squadre che più si sono avvicinate al riferimento imposto dal pilota di Hasselt, ma con un passivo di circa due decimi: tra le due squadre, invece, il gap riduce a poco più di cinque centesimi, a dimostrazione di quanto si siano dimostrate in linea la MCL60 e la W14. Al contrario, questo è il tratto in cui ha evidenziato le maggior difficoltà la Ferrari, che sin dalla FP1 ha mostrato qualche difficoltà di troppo nel primo settore, non tanto in termini di velocità di percorrenza, quanto piuttosto nel modo di approcciarsi alla curva, faticando quindi ad essere incisiva quanto altri.

Confronto Qualifiche Qatar - Verstappen Norris Photo by: Gianluca D'Alessandro

Nel settore centrale probabilmente Verstappen avrebbe potuto togliere ancora qualcosa rispetto al primo run grazie alla costante evoluzione della pista, ma è anche importante sottolineare come questo sia stato anche l’intertempo più equilibrato tra i vari top team, con distacchi piuttosto contenuti. Osservando i parziali, infatti, emerge come non solo McLaren, ma anche Mercedes sia stata più rapida in termini assoluti rispetto alla Red Bull.

Con curve più strette e meno scorrevoli rispetto alla uno o la due, si nota anche una certa esitazione da parte di Verstappen nel ritorno sull’acceleratore, dato che arrivando più stretto in ingresso tende a ritrovarsi su una traiettoria più stretta in uscita. Ciò implica un filo di ritardo nello spalancare completamente il gas, al fine di evitare un eccessivo sottosterzo in percorrenza che potrebbe poi tramutarsi in sovrasterzo.

Se l’intertempo centrale è composto soprattutto da curve piuttosto lunghe ma dal raggio ristretto, al contrario il terzo vetture esalta la stabilità della vettura e la sua capacità di ben figurare alle alte velocità. L’esempio più adatto è indubbiamente quello di curva 12, 13 e 14, tre curve di appoggio “secche” consecutive che nel corso della giornata hanno messo in difficoltà tanti piloti, soprattutto in uscita dalla 13, dove si sono visti molteplici episodi di sottosterzo che hanno poi portato oltre la linea bianca o, addirittura, il cordolo esterno.

Confronto Qualifiche Qatar - Verstappen Russell Photo by: Gianluca D'Alessandro

Osservando le telemetrie del confronto con Lando Norris e George Russell, emerge con i due piloti siano competitivi in punti differenti della sequenza veloce: c’è chi, come il britannico della McLaren, è più distante nella prima parte per poi avvicinarsi in termini di velocità di percorrenza tra la 14 e la 15, mentre chi, come l’inglese della Mercedes, riesce a rimanere vicino alla Red Bull in curva 12 e 13, per poi patire successivamente, con un gap che si estende fino a 8 km/h.

L’unica certezza è proprio la RB19 nelle mani di Verstappen, che riesce a rimanere costante durante l’intera sequenza, dimostrando non solo ottime doti in termini di carico aerodinamico, ma soprattutto una grande stabilità e precisione. Durante la FP1, infatti, da parte dell’olandese si era notata una certa tendenza a finire in sottosterzo in curva 14, probabilmente anche a causa della pista più sporca che aveva tratto in inganno diversi piloti: un dettaglio poi sistemato in qualifica, con una percorrenza molto pulita e senza sbavature.