F1 | Dati: Ferrari il miglior compromesso, Red Bull lotta sui dossi

È una Ferrari che sogna, ma con prudenza. Il weekend di Monte Carlo è sempre uno degli appuntamenti più speciali e imprevedibili della stagione, perché la fiducia del pilota nel mezzo può fare la differenza, a tratti anche più di determinate caratteristiche tecniche della monoposto. Tuttavia, il venerdì ha già dato qualche indicazione su quelli che potrebbero essere i temi del resto del fine settimana.

Se ci si dovesse fermare a quanto al puro e semplice racconto della prima giornata, ad emergere sarebbe il nome di Charles Leclerc, che ha lasciato il segno nella seconda sessione di libere, quella in cui ha girato a pari gomma con gli avversari diretti. In mattinata, infatti, le Ferrari erano state una delle poche squadre a non provare la mescola più tenera, lasciata da parte per il pomeriggio.

Alle sue spalle c’è proprio chi si era imposto al mattino, Lewis Hamilton, con una Mercedes che sembra aver trovato più linfa vitale a Monaco, un tracciato unico nel calendario. Sia il britannico che il compagno di squadra, nel pomeriggio rallentato da un problema che ha causato forti vibrazioni, hanno parlato con fiducia verso il sabato puntando alla top 5, sperando che almeno questa volta la Stella mantenga un buon livello senza affondare al sabato. Più staccate Red Bull e McLaren, ma attenzione a non sottovalutare la Racing Bulls, che in FP2 non ha sfruttato le soft girando solo con hard e medie.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Leclerc il più efficace, ma serve lavorare sulla soft

Sia sulla media che sulla soft, Leclerc si è imposto come riferimento. La differenza sulla gomma a banda gialla è risultata ancora più ampia, quasi un secondo, mentre si è dimostrato molto meno marcato con quella a banda rossa, con un gap che si è ridotto a poco meno di due decimi. La verità sta nel mezzo.

Da una parte il monegasco ha ammesso di essersi preso qualche rischio in più dei suoi avversari, ma dall’altra parte è anche vero che sulla soft c’è da lavorare sui dettagli. Andando a ritroso, in più occasioni la SF-24 ha faticato ad estrarre il pieno potenziale dalla mescola tenera, soprattutto quando si tratta di lottare per gli ultimi centesimi. Tema che sembra essersi riproposto anche qui a Monte Carlo.

Al di là di questo aspetto, c’è un altro elemento da sottolineare, ovvero il fatto che Leclerc abbia ancora del margine guardando i migliori settori della sessione. Riuscire a mettere insieme il giro perfetto a Monte Carlo è estremamente complesso, ma il monegasco è colui che ha il margine più ampio tra il tempo effettivo e quello ideale, circa tre decimi. L’esempio calza a pennello guardando i riferimenti del primo settore: nel proprio miglior giro Leclerc è stato meno efficace di Hamilton, ma in realtà anche lo stesso monegasco ha lasciato oltre due decimi dal suo stesso miglior crono.

Confronto telemetrico Leclerc - Hamilton FP2 Monaco 2024 Foto di: Gianluca D'Alessandro

Anche per questo i riferimenti telemetrici non raccontano tutta la verità di questa prima giornata, ma offrono comunque spunti interessanti. La SF-24, nelle mani dell’idolo di casa, si è rivelata la vettura con il miglior compromesso tra le zone più rapide e quelle più lente. Non basta la performance nel lento, perché bisogna garantire al pilota anche una vettura efficace e che dia fiducia nelle zone più veloci, dove spesso si avvertono anche i vari avvallamenti dell’asfalto. Leclerc ha lavorato anche sulle traiettorie, provando ad esempio aumentando progressivamente l'aggressività in ingresso e percorrenza di curva 5.

Le differenze principali, tuttavia, le si sono viste nel lento, con un’ottima combinazione tra velocità di percorrenza e fase di trazione, soprattutto nelle curve a bassa velocità del settore centrale e nella parte conclusiva dell’ultimo intertempo. Proprio le due curve finali sono quelle dove si amplia il vantaggio sui rivali, probabilmente non solo per una questione di caratteristiche ed efficacia della monoposto a livello prestazionale, ma anche per la capacità di tenere una C5 molto sensibile in finestra più a lungo.

Nelle zone più rapide emergono comunque buone indicazioni, anche se vi sono squadre più efficaci, come Red Bull nelle curve a media velocità del primo settore, ma che non riesce a ripetersi anche nel lento. Anche McLaren si difende bene nelle curve a media-alta velocità, per poi presentare punti deboli simili a quelli della RB20 dal punto di vista prestazionale, anche se non di comportamento. Per Leclerc vi è da segnalare l'ottimo inserimento nella chicane delle piscine, dove già nelle scorse stagioni aveva dimostrato di poter fare la differenza privilegiando la prima parte della sequenza con un un ingresso aggressivo.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull conservativa, ma soffre sui dossi

Mercedes si è posta come la seconda forza di giornata dietro alla Ferrari, girando però con mappature più aggressive sin dalla FP1, come ormai tradizione per i motorizzati della Stella in questo campionato. Indubbiamente sarà una delle vetture da cui ci si attende di capire se sarà in grado di mantenere il passo, ma nel primo giorno la W15 sembra ricalcare quell’idea di “compromesso” della Ferrari, con una macchina che non eccelle, se non per velocità di punta, ma che si difende bene in più tratti.

Tra le sorprese si inserisce la Aston Martin, che sembra aver puntato su un assetto improntato ai tratti lenti, molto morbido, pur mantenendo buone velocità di punta, anche se su questo aspetto emergono anche le mappature più aggressive usate tendenzialmente al venerdì. Si tratta di un aspetto interessante, perché nel corso di questa stagione la AMR24 ha fatto dell’efficacia a DRS aperto e delle crescenti performance nei tratti veloci le caratteristiche chiave dell’efficacia in qualifica, mentre qui la situazione sembra ribaltata, forse per dare anche maggior fiducia ai piloti dopo le difficoltà a Imola.

Chi sembra più in difficoltà è la Red Bull, che mostra in modo chiaro quali sono le sue aree di maggiore difficoltà. Al termine delle libere, Max Verstappen non ha nascosto che le maggiori criticità nascono nel momento in cui si devono affrontare gli avvallamenti di un asfalto che, indubbiamente, non è liscio. Su un cittadino è normale incontrare dei dossi, come fu per Singapore lo scorso anno. Ancora una volta la RB20 sembra doversi scontrate con un assetto rigido, pensato per sfruttare al meglio la sua piattaforma aerodinamica, che mal si sposa con le sconnessioni del Principato.

Confronto telemetrico Leclerc - Verstappen FP2 Monaco 2024 Foto di: Gianluca D'Alessandro

In generale, però, la necessità di dover tenere più alta la vettura, proprio come fu a Marina Bay, ha un peso ancora più marcato: ciò lo si è visto molto bene nella zona della chicane rapida delle piscine, dove ci sono più avvallamenti. In altre aree meno sconnesse, come la salita verso il Casinò oppure il Tabaccaio, emergono più le qualità aerodinamiche della RB20, mentre dove c’è da lottare sui cordoli si nota un comportamento più critico. Sia Perez che Verstappen, nonostante un assetto leggermente diverso, hanno sofferto la mancanza di precisione sull’asse anteriore. Ci sono comunque ancora dei decimi da sbloccare, perché Red Bull si è mantenuta conservativa lato Power Unit e ciò lo si nota non solo sulle velocità di punta, ma anche in progressione.

Tra venerdì e sabato a Imola Red Bull fu un in grado di fare un buon passo in avanti, ma il circuito italiano presenta anche caratteristiche differenti che permettevano di aggirare i problemi. Trovare un equilibrio a Monaco tra i vari aspetti è molto più complesso, specie per una monoposto che già lo scorso anno qui fece più fatica che in altri appuntamenti. Un discorso simile a quello della McLaren, che al venerdì sembra aver mostrato qualche segnale di fatica in più in quelle zone dove bisogna lavorare a livello meccanico.

In casa Red Bull sarà una intensa e dura nottata non solo per trovare performance, ma anche per dare più fiducia ai piloti, che hanno sofferto le sconnessioni. Dare maggior consistenza a chi si trova nell’abitacolo, su un tracciato come Monaco potrebbe aiutare a compensare, almeno in parte, i problemi.