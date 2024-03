F1 | L'ex ingegnere di Raikkonen diventa opinionista e regala aneddoti

Nel 2021, Simon-Chautemps ha chiuso la sua carriera di 14 anni in F1. Ma, attraverso la sua società di consulenza JSC7, è ancora fortemente coinvolto nel mondo delle corse. Il francese, infatti, presta i suoi servizi sia al team transalpino Sainteloc per il passaggio alle monoposto sia al fornitore tedesco di dati di gara Paceteq. Inoltre, è coinvolto in conferenze pubbliche sulla leadership.

Ha anche condiviso le sue conoscenze tecniche con gli spettatori della F1, a partire dall'emittente francese Canal+ nel 2022. E, dopo una prova in Brasile lo scorso anno con F1 TV, è stato recentemente confermato per altre apparizioni nel 2024, tra cui il Gran Premio dell'Arabia Saudita della scorsa settimana.

"Ho sempre voluto creare una mia società di consulenza nel settore del motorsport", spiega a Motorsport.com Simon-Chautemps a proposito del suo cambio di carriera.

"Ho lavorato quasi 15 anni a bordo pista in F1. Poi Kimi ha deciso di ritirarsi intorno a settembre 2021. Non voglio dire che sia stata una causa scatenante, ma è stata una parte importante, e poi, oltre a questo, ho vissuto in Svizzera con la Sauber per cinque anni con COVID-19 nel mezzo".

Julien Simon-Chautemps con le presentatrici di F1 TV Laura Winter e Ariana Bravo. Foto di: Julien Simon-Chautemps

"Avevo una famiglia nel Regno Unito, quindi facevo il pendolare avanti e indietro dalla Svizzera. E poi anche il team voleva fare dei cambiamenti, così è successo ed è iniziato un nuovo capitolo".

Nel suo ruolo, JSC - come viene chiamato nel paddock - deve distillare i processi che le squadre affrontano durante un weekend di gran premio in un linguaggio chiaro e conciso per gli spettatori, il che rende il compito non molto diverso da quello di un ingegnere di gara.

"Ci sono molti parallelismi tra la comunicazione con il pilota e la squadra e l'espressione di ciò che si vuole dire in TV. In TV, la sfida è spiegare questioni molto tecniche in modo comprensibile per gli spettatori occasionali".

"F1 TV ha un enorme database di immagini e video, e il team è fantastico, quindi mi sto davvero godendo il tempo passato con loro. La curva di apprendimento è ripida, ma il supporto che ho avuto da Canal+ e da F1 TV è stato impagabile e sono molto grato per l'opportunità che mi è stata offerta".

Julien Simon-Chautemps Foto di: Alpine

Ingegneria, comunicazione, resilienza

Simon-Chautemps ha lavorato come ingegnere di pista alla Renault e all'Alfa Romeo per piloti del calibro di Romain Grosjean e Oltre a Raikkonen,ha lavorato come ingegnere di pista alla Renault e all'Alfa Romeo per piloti del calibro di Marcus Ericsson Jolyon Palmer . Ha individuato tre pilastri principali che un buon ingegnere di gara di F1 deve padroneggiare.

"Non è necessario essere un esperto in un campo particolare, ma ovviamente è necessario avere conoscenze tecniche. È necessaria una forte comprensione in molti settori, perché si deve parlare con i responsabili dei motori, dell'aerodinamica, degli pneumatici, della meccanica, della batteria e così via".

"La qualità più importante è la capacità di comunicare. Per me, un grande ingegnere è un grande comunicatore, perché spesso c'è molto stress e bisogna prendere le decisioni giuste e spesso alcune decisioni cruciali in un lasso di tempo molto breve".

"Non è sempre facile, ma spesso una decisione sbagliata è meglio di nessuna decisione. Molte persone si bloccano completamente sotto stress e non sono nemmeno in grado di operare. Ci sono momenti di tensione alla radio, quando il pilota si fa sentire. Se qualcuno ti urla contro alla radio, devi comunque operare e dirigere i meccanici e gli ingegneri e dire loro cosa fare".

"E l'altro punto è la resilienza. Non bisogna lasciarsi abbattere dagli errori o dai cattivi risultati. Bisogna solo spolverarsi e concentrarsi sulla gara successiva. Bisogna essere piuttosto testardi, perché si è sempre alla ricerca di miglioramenti per rendere migliore la vettura".

Kimi Raikkonen con il suo ingegnere di gara Alfa Romeo Julien Simon-Chautemps Foto di: Alfa Romeo

Trascorrere il giorno di San Valentino con Marcus Ericsson

Le capacità umane sono il tema principale, poiché tutti i piloti operano in modo diverso e gli ingegneri di gara devono scoprire rapidamente cosa li fa scattare.

"Kimi non era una persona a cui dare consigli di guida. Ma è uno che ti dice: 'Senti, la macchina sta facendo questo': 'Ascolta, la vettura sta facendo così, non cambierò la mia guida, ma se migliori la macchina, andrò più veloce'. E quando l'hai fatto, lui è andato subito più veloce, il che è stato molto gratificante", racconta Simon-Chautemps .



"D'altra parte, c'è un ragazzo come Romain che era un pilota estremamente veloce, soprattutto in qualifica. Alcuni piloti hanno bisogno di più informazioni via radio, altri di meno, ma fa parte del tuo lavoro saperli leggere, capire di cosa hanno bisogno e cosa vogliono, in modo da poter ottenere il meglio da loro. A volte questo corrisponde e a volte no".

Gli ingegneri di pista tendono anche ad avere un rapporto di confidenza e, quando il loro pilota attraversa un periodo difficile, questo legame diventa ancora più cruciale, come è successo quando Ericsson ha attraversato un periodo difficile al fianco del ragazzo prodigio Charles Leclerc all'Alfa Romeo Sauber.

"Ricordo di aver invitato Marcus a casa mia perché era un po' giù di morale, era da solo", ricorda Simon-Chautemps . "Avevo dimenticato che era San Valentino, ma per fortuna mia moglie riuscì a vedere il lato divertente della cosa! Così, abbiamo trascorso il giorno di San Valentino tutti insieme nel mio appartamento...".

Julien Simon-Chautemps sull'ingegnere Marcus Ericsson: "Devi essere loro amico e ascoltarli quando hanno un problema". Foto di: Alfa Romeo

"Devi creare questo legame e convincerli: 'Ascolta, sappiamo che abbiamo questo problema, ma siamo qui per fare questo lavoro e tu puoi farlo'. Devi comunicare, devi essere loro amico e ascoltarli quando hanno un problema".

"Kimi avrebbe potuto essere un ottimo ingegnere"

Lavorare con il mercuriale Raikkonen per tre anni è stato probabilmente il periodo più impegnativo ma, sebbene il taciturno finlandese avesse l'immagine di essere una persona difficile con cui lavorare, questa reputazione non poteva essere più lontana dalla verità, dice Simon-Chautemps .

"Faceva la figura dell'uomo di ghiaccio e di uno con cui è difficile parlare, ma ricordo che Kimi mi chiamò una domenica per parlarmi di come potevamo migliorare lo sviluppo di alcuni elementi", ricorda.

"Se questo non è impegno, non so cosa sia. Dal punto di vista tecnico, è incredibilmente preparato e sa cosa bisogna cambiare per ottenere il massimo dalla macchina. Avrebbe potuto essere un ottimo ingegnere di pista e gli piaceva molto cercare di migliorare la monoposto".

"Kimi avrebbe potuto essere lui stesso un ottimo ingegnere di gara e si è divertito molto a cercare di migliorare la vettura". Foto di: Alfa Romeo

"Era lì perché amava le corse. Tutto il resto per lui era un fastidio; il marketing, la comunicazione, parlare con gli sponsor e i media, sono sicuro che non era la cosa che preferiva fare al mondo".

"Kimi era estremamente talentuoso e probabilmente avrebbe potuto vincere molti altri campionati del mondo ma, come Max Verstappen , non è uno che guarda le statistiche e dice 'avrebbe potuto, avrebbe voluto, avrebbe dovuto'. Era qui per correre e si è divertito".

L'elogio di Simon-Chautemps nei confronti del finlandese non significa che non ci siano stati momenti di tensione tra i due. Un momento di tensione si è verificato nel GP di Toscana 2020 al Mugello, quando Raikkonen si è sentito frustrato durante una bandiera rossa, e di nuovo quando gli è stata inflitta una penalità di cinque secondi per aver superato la linea di ingresso ai box.

"Al Mugello abbiamo avuto tre bandiere rosse di fila e credo sia stata la prima volta che abbiamo avuto una bandiera rossa in gara per molto tempo: eravamo un po' arrugginiti su questo", ricorda.

"Le auto si stavano allineando nella pitlane e poi bisognava tornare indietro con tutto l'equipaggiamento dei box e Kimi ha gridato: 'Dove sono le termocoperte, dovete portare le termocoperte!'. Da quel momento abbiamo messo in atto una procedura per cui eravamo letteralmente i primi ad avere le termocoperte pronte dopo una bandiera rossa...".

Julien Simon-Chautemps Foto di: Alfa Romeo

E poi gli ho detto che aveva una penalità di cinque secondi e lui ha urlato: "Per cosa?". Ricordo di essere tornato a casa e di aver visto un messaggio di Kimi che diceva: 'Scusa, forse sono stato un po' duro con te, quindi mi scuso per questo'".

"Ci sono state molte comunicazioni divertenti di questo tipo. L'unica cosa che posso dire è che mi sono sempre divertito a lavorare con Kimi e questa è una cosa che ricorderò per tutta la vita".

Ma non è solo la famosa vittoria del campione del mondo "So cosa fare" nel GP di Abu Dhabi del 2012, con cui Simon-Chautemps ha lavorato come suo ingegnere delle performance, a rappresentare un momento di soddisfazione.

Come sa bene chi lavora in questo mondo, è raro che più di uno o due team si sfidino per il gradino più alto. Per questo è fondamentale fissare le proprie aspettative di conseguenza e trovare la motivazione nel raggiungimento di ciò che è possibile in ogni weekend di gara, piuttosto che sentirsi frustrati per non avere la macchina più veloce.

"Il podio a Spa con Romain [Grosjean] nel 2015, mentre la squadra stava affrontando enormi difficoltà finanziarie, o i primi punti ottenuti con Jolyon e Marcus sono stati momenti di grande orgoglio", conclude.

Julien Simon-Chautemps Foto di: Squadra Lotus F1

"Non si può sempre vincere, quindi bisogna stabilire il proprio livello di aspettative e trovare la felicità nel raggiungere i propri obiettivi. Se non si può vincere, bisogna cercare di ottenere un podio. Se non si può salire sul podio, bisogna fare punti. Se non si possono fare punti, si cerca di arrivare davanti ai rivali principali".

"Devi sempre cercare di ottenere il meglio che puoi, non abbatterti mai e fare gioco di squadra, incoraggiando coloro che ti circondano a raggiungere il loro massimo potenziale per il bene della squadra.