Coronavirus: un positivo all'Albert Park Hotel subito chiuso

Il Coronavirus condiziona anche il GP d’Australia. The Albert Park Hotel, vale a dire una delle strutture adiacenti il circuito, ha registrato il primo caso di positività al Covid-19. L’albergo è stato immediatamente chiuso e il personale è stato messo in quarantena per due settimane.

Questo caso scuote Melbourne che si sta preparando alla prima gara del mondiale di F1 2020. Per il momento la notizia non ha modificato il programma del weekend, anche se ha acceso la preoccupazione soprattutto nelle persone del paddock che sono arrivate dall’Europa, dove la percezione del virus è molto più forte di quanto non sia nello stato di Victoria.

In Australia si sono registrati finora 1.003 casi di positività, di cui 10 nelle ultime 24 ore. Il premier dello stato di Victoria, Daniel Andrews, per ora non prende una posizione contro l’evento, ma è conscio che la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Le sue dichiarazioni al momento sono improntate al massimo realismo: ''Il consiglio ritiene che non sia necessario annullare il GP, ma tutto questo può cambiare. Non abbiamo una trasmissione del virus tale da prendere questa decisione adesso, così come chiudere le scuole anche se siamo consapevoli che questo scenario, a detta gli esperti, arriverà''.

La sensazione è che si stia prendendo la questione un po’ sottogamba e ci auguriamo che ci possa essere un atteggiamento responsabile da parte di FIA e FOM che hanno la responsabilità di tutelare tutte le persone che fanno parte del paddock della Formula 1 oltre che il pubblico che vorrà assistere alla gara.