F1 | Consiglio Mondiale: sale a 1 milione il tetto massimo di multa

Il Consiglio Mondiale della FIA ha approvato un aggiornamento del Regolamento Sportivo che aumenta da 35 a 40 il numero di giorni di test ufficiali dedicati agli pneumatici. Si tratta di una proposta avanzata dalla Pirelli per poter avere maggiori opportunità di sviluppo delle gomme in varie condizioni di pista.

Il WMSC ha approvato anche ulteriori quattro giorni di prove che saranno gestiti ed organizzati dalla FIA per i test di dedicati ai sistemi per la riduzione dello spray d’acqua in caso di pioggia. Queste prove saranno aperte a tutte le squadre, ed i risultati saranno condivisi con tutti i team. Con un atto formale il Consiglio Mondiale ha inoltre preso atto della recente nomina (tramite voto elettronico) di Pirelli come fornitore unico di pneumatici per il Campionato del Mondo FIA di F.1, F.2 e F.3 per il periodo 2025-27.

Un po' a sorpresa il Consiglio Mondiale ha rivisto il tetto massimo che può raggiungere una multa inflitta dai commissari sportivi. Il limite precedente, risalente a dodici anni fa, era di 250.000 euro, e la FIA ha sottolineato che “l’importo massimo non riflette più le attuali esigenze dello sport automobilistico”. Il nuovo limite massimo per il campionato Mondiale di Formula 1 è stato portato ad un milione di euro, mentre per tutti gli altri campionati del mondo FIA a 750.000 euro.

Un ultimo provvedimento riguarda il divieto di utilizzo da parte del pubblico di materiale pirotecnico. Nell'ottobre 2022, il Consiglio dell'Unione Europea ha sottolineato la necessità di prevenire e contrastare l'uso di articoli pirotecnici nelle manifestazioni sportive, poiché possono comportare rischi significativi per la salute e la sicurezza.

Il Consiglio Mondiale ha quindi approvato una nuova disposizione che vieta il possesso e l'uso non autorizzato di articoli pirotecnici nelle competizioni FIA, un provvedimento che non permetterà l’utilizzo di fumogeni che soprattutto gli ‘orange’ supporter di Max Verstappen hanno in più occasioni impiegato soprattutto nelle gare europee.