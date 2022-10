F1 | Consiglio Mondiale FIA: chiarita la griglia con le penalità

Nel Consiglio Mondiale FIA tenutosi ieri a Londra sono state affrontante alcune delle criticità emerse nel corso della stagione in corso. La Federazione Internazionale ha analizzato quanto accaduto nello scorso Gran Premio del Giappone in seguito alle critiche di alcuni piloti in merito alla presenza in pista di due gru in regime di safety car e successivamente di bandiera rossa. È stata analizzata anche la tempistica relativa alla pubblicazione della griglia di partenza dopo la conclusione delle qualifiche.

La problematica si riferisce a quanto accaduto il sabato del Gran Premio d’Italia, quando a causa delle penalità legate all’utilizzo di nuove power unit, ben nove piloti si sono ritrovati a dover scontare delle posizioni sullo schieramento.

Il tutto ha portato a disporre della griglia di partenza provvisoria alle 20:30 di sabato sera, con scene anche ironiche da parte degli stessi piloti che al termine delle qualifiche non erano certi della posizione in cui avrebbero preso il via della gara il giorno successivo.

Per venire incontro alle esigenze degli appassionati nonché degli stessi addetti ai lavori, la FIA si è impegnata da ora in poi a pubblicare una griglia di partenza provvisoria in tempi brevi.

Ovviamente lo schieramento resterà soggetto a cambiamenti qualora in sede di verifiche tecniche post-qualifica dovessero emergere delle irregolarità, ma al netto di questo scenario sarà comunque possibile avere una griglia attendibile in tempi brevi.

È stato inoltre modificato il regolamento sportivo della Formula 1 rivedendo l’articolo 42.2, ovvero quello in cui viene definito e spiegato il criterio che definisce la griglia di partenza in caso di penalità.

Cinque punti per definire la griglia di partenza

Ecco nel dettaglio i nuovi punti inseriti nel Regolamento Sportivo che definiscono il criterio con cui sarà redatta la griglia di partenza comprendente piloti chiamati a scontare delle posizioni di penalità:

a) Ai piloti classificati che devono scontare fino ad un massimo di quindici posizioni di penalità sarà assegnata una posizione temporanea in griglia pari alla loro posizione ottenuta in qualifica più le posizioni previste dalla penalità. Se due o più piloti condividono la stessa posizione temporanea in griglia, il loro posizionamento sarà determinato in base alla loro posizione ottenuta in qualifica, con il pilota più lento che mantiene la posizione temporanea assegnata in griglia e il pilota che ha ottenuto una posizione migliore in qualifica temporaneamente davanti.

b) A seguito dell'assegnazione di posizioni in griglia temporanea ai piloti penalizzati, ai conducenti classificati non penalizzati verrà assegnata una posizione in griglia non occupata, nell'ordine della loro posizione ottenuta in qualifica.

c) A seguito dell'assegnazione delle posizioni in griglia ai piloti classificati non penalizzati, i piloti penalizzati con una posizione in griglia temporanea, come definita in (a), saranno spostati in alto per occupare qualsiasi posizione in griglia non occupata.

d) I piloti classificati che hanno accumulato più di 15 posizioni di penalità, o che sono stati penalizzati con ‘partenza in fondo alla griglia’, partiranno dietro a qualsiasi altro pilota classificato. La loro posizione relativa sarà determinata in base alla loro posizione ottenuta in qualifica.

e) Ai piloti non classificati che sono stati autorizzati a partecipare dai Commissari Sportivi saranno assegnate posizioni in griglia dietro a tutti i piloti classificati.

Caso gru di Suzuka

Le lamentele di alcuni piloti, ed in particolare di Pierre Gasly, per quanto accaduto nel corso del Gran Premio del Giappone non sono passate inosservate. La FIA all’indomani del weekend di Suzuka ha avviato un’indagine per far luce sull’accaduto, valutando se l’operato dei Commissari di percorso e della Direzione Gara è stato in linea con le procedure previste dal regolamento.

La Federazione Internazionale ha rivelato una parte delle conclusioni a cui sono giunte le analisi svolte.

“Sono stati individuati problemi procedurali – ha riportato una comunicazione FIA - che verranno corretti a breve e medio termine. I risultati saranno resi pubblici nei prossimi giorni”.

Da quanto trapelato uno degli aspetti chiave della vicenda è legato alla decisione di far entrare in pista i mezzi di soccorso (necessari per rimuovere la monoposto di Carlos Sainz).

L’articolo 2.6.1 dell'Appendice H del Codice Sportivo Internazionale afferma che “Nessun Commissario o veicolo possono entrare in pista senza il permesso della Direzione Gara”. Ciò che la FIA comunicherà come conclusione della sua indagine è se l’ingresso dei mezzi di soccorso è stato deciso autonomamente dai Commissari presenti nel punto in cui Sainz è uscito di pista o se è effettivamente arrivata l’autorizzazione della Direzione Gara.

Specchietti più grandi e Roll Hoop più sicuri

Il Consiglio Mondiale ha anche approvato per l'anno prossimo l'adozione degli specchietti retrovisori più grandi che le squadre hanno avuto modo di sperimentare durante le prove libere nelle gare precedenti e sono state deliberate delle regole più accurate riguardo alla delibera del Rool Hoop dopo l'incidente di Guanyu Zhou a Silverstone quando l'arco di sicurezza della sua Alfa Romeo incollato alla scocca si è staccato dopo l'incidente al via.