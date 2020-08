Confronto tecnico: il megafono Ferrari penalizza la SF1000

La Ferrari non sta brillando nel weekend spagnolo di Barcellona, pista che è considerata una sorta di galleria del vento all’aperto, sede dei test invernali.

Per la prima volta si corre al Montmelò in agosto e il grande caldo è il principale nemico da combattere, per cui basta andare a dare uno sguardo al retrotreno delle monoposto per capire chi soffre e chi, al contrario, non teme l’incremento delle temperature per l’affidabilità della sua power unit.

Giorgio Piola ha messo a confronto la SF1000, a sinistra, con la Red Bull RB16, a destra. L’immagine chiarisce in modo inequivocabile come la Rossa abbia rinunciato all’efficienza aerodinamica per garantirsi un adeguato raffreddamento della power unit.

Lo sfogo d’aria calda dalla Red Bull è indiscutibilmente minore nel bordo di uscita dalla pancia: la carrozzeria, infatti, resta racchiusa fra i due triangoli della sospensione posteriore, mentre la Ferrari ricorre ad una sorta di grande megafono per estrarre il calore dai radiatori.

Un’apertura, però, che penalizza la velocità in rettilineo e aumenta la resistenza all’avanzamento, peggiorando il comportamento della Ferrari rispetto a quanto si era visto a Silverstone. In Spagna la Scuderia ha dato la sensazione di patire il bloccaggio aerodinamico causato dai radiatori montati a sandwich (un pacco di masse radianti montate una sull’altra) per cui la fluidodinamica all’interno delle pance è penalizzata da un passaggio di aria minore di quello che servirebbe, richiedendo, quindi, degli sfoghi molto più giunonici rispetto a quelli degli altri top team.

La Red Bull, invece, è riuscita a ottimizzare la durata del motore Honda con le esigenze aerodinamiche di Milton Keynes.