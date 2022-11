F1 Commission: ecco le norme che possono cambiare i Gran Premi!

La F1 Commission che si è riunita oggi a Yas Marina è stata informata che la FIA sta studiando una revisione completa del regolamento sportivo per il 2024 nel tentativo di semplificare le norme con una revisione.

Le eventuali modifiche dovranno essere approvate entro aprile 2023 in rispetto delle norme FIA Formula 1 vigenti. È intenzione della Federazione Internazionale riscrivere anche le regole in materia giudicante entro il 2024.

Nel meeting sono stati discussi anche altri punti importanti: scopriamoli negli aspetti più importanti.

Kit anti spruzzi col bagnato

Le indicazioni raccolte dai piloti hanno evidenziato che la visibilità in caso di pioggia estrema è critica con le monoposto a effetto suolo, determinando ritardi nelle partenze dei GP o imponendo la necessità di sospendere l’attività in pista.

La FIA per questo ha avviato uno studio per definire un kit che abbia come obiettivo di eliminare gli spruzzi che si generano durante la marcia in condizioni di bagnato. I punti salienti dello studio comprendono:

la definizione di un kit standard uguale per tutti in prossimità dei passaruota anteriori che consenta di evitare gli spruzzi d’acqua quando si montano le gomme da bagnato.

l’analisi di quali sono gli effetti dell’acqua incanalata nei tunnel Venturi sotto al fondo per comprenderne gli effetti nell’estrazione dal diffusore.

che il disegno delle parti aggiunte non ostacoli il cambio gomme al pitstop. Per migliorare la visibilità si può valutare l’idea di introdurre delle luci aggiuntive.

I kit dovranno essere montati solo prima di una gara o dopo una bandiera rossa causata da condizioni di bagnato estremo. Per il momento la F1 Commission ha esaminato un lavoro preliminare: la FIA continuerà a perfezionare le proposte, con ulteriori aggiornamenti previsti nel 2023.

Ferrari F1-75, dettaglio del motore 066/7 Photo by: Giorgio Piola

Penalità power unit più pesanti

Sono allo studio sanzioni diverse per effetto della sostituzione delle power unit. La F1 Commission ha preso atto che le norme attuali non sono sufficientemente deterrenti nei confronti dei team, ma incoraggiano la sostituzione anche tattica di certi elementi del motore una volta che un pilota ha superato una certa soglia di penalità. Così i costi subiscono un’accelerazione non controllata, minando le restrizioni sulle power unit da usare in un campionato. Verrà discussa una nuova calibratura delle penalità nelle prossime riunioni.

Termo coperte da vietare o no?

L'obiettivo della FIA è quello di abolire le termo coperte dal 2024, tuttavia, a seguito delle indicazioni dei piloti è stato deciso di posticipare qualsiasi decisione fino a luglio 2023, per raccogliere altri dati prima di arrivare a delle conclusioni finali.

L'ala mobile di George Russell aperta sulla Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

Anticipare l’uso del DRS

La F1 Commission ha approvato l’idea di anticipare di un giro l'attivazione del DRS all'inizio di un GP e di una gara Sprint o dopo una ripartenza della safety car. Questa modifica verrà provata nelle gare Sprint 2023 con l'intenzione di rendere sempre operativa la regola dal 2024.

Parco chiuso nelle gare Sprint

Sono stati discussi dei modi per semplificare la procedura del parco chiuso quando l’evento comprende una gara Sprint. In questo caso sono necessari nuovi modelli operativi che la FIA sta valutando dopo le ultime esperienze.

Indennità per i danni in gara Sprint

Saranno riviste anche le indennità che verranno riconosciute alle squadre in caso d’incidente durante le gare Sprint: è stata approvata la proposta di elargire un’indennità forfettaria per ogni gara Sprint a 300 mila dollari, abolendo tutti gli altri conteggi accessori.

Regolamento tecnico e finanziario

Sono state approvate all'unanimità delle altre modifiche minori al regolamento tecnico e finanziario 2023. Inoltre le previste modifiche ai roll hoop per l’omologazione dei telai vanno al 2024.