F1 | Come sarebbe stato il 2023 senza Verstappen e la Red Bull?

Fernando Alonso umilia Lewis Hamilton e Carlos Sainz in una lotta ruota a ruota ed approfitta del guasto al motore di Charles Leclerc per vincere la gara inaugurale del 2023. Il successo del due volte campione del mondo di Formula 1 in Bahrain segna la sua prima vittoria dal Gran Premio di Spagna del 2013.

Il direttore sportivo dell'Aston Martin, Andy Stevenson, si guadagna il suo stipendio appellandosi con successo contro una penalità di 10 secondi e sancendo un altro trionfo di Alonso in Arabia Saudita. Che partenza per una squadra che ha chiuso al settimo posto nella classifica costruttori del 2022!

Ma poi Hamilton esce indenne dall'ultima carneficina in Australia per tornare alla vittoria al volante della capricciosa W14. Che sia il segnale di un'avvincente lotta per il titolo tra i due ex compagni di squadra della McLaren?

Ecco come avrebbe potuto essere il quadro narrativo dopo i primi tre round della stagione 2023 in un ipotetico mondo in cui la Red Bull non gareggia in F1. Naturalmente, cancellare semplicemente Max Verstappen e Sergio Perez dai risultati di 22 GP dipinge solo un quadro bidimensionale.

Ad esempio, non ripristina i punti di Esteban Ocon nella Sprint del Qatar, dalla quale è stato eliminato in un incidente tra più vetture che ha coinvolto Nico Hulkenberg e Perez. Come l'eliminazione delle RB19 riporta indietro le lancette dell'orologio per Lando Norris, per il modo in cui ha dovuto affrontare il duello con Verstappen alla prima curva in Brasile.

Tuttavia, il dato indica quanto fosse serrata la lotta alle spalle delle monoposto di Milton Keynes. In teoria, se si tolgono le Red Bull, ci sarebbero sei vincitori di GP diversi (Alonso, Hamilton, Leclerc, Sainz, Norris e Piastri), invece dei tre attuali (Verstappen, Perez, Sainz).

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Without Verstappen and Red Bull in the title equation, Hamilton and Alonso would have been title rivals

Il campionato piloti sarebbe deciso da uno scarto di soli 17 punti anziché dal vero abisso di 290 punti che si è aperto tra Verstappen e Perez, con Hamilton in ritardo di altri 51 punti. Anche la corona dei costruttori si ridurebbe al filo di lana, con soli sette punti tra le due contendenti.

Cla Pilota

Punti

Gran Premio

BH SA AU AZ Mi MC ES CA AT GB HU BE NL IT SG JP QA US MX BR LV AD 1 Lewis Hamilton 331 15 15 25 16 12 16 26 19 9 18 19 22 12 12 16 12 5 8 26 12 10 6 2 Fernando Alonso 314 25 26 18 23 26 25 10 25 21 10 6 15 26 6 - 6 12 - - 18 6 10 3 Charles Leclerc 289 - 10 - 33 10 10 2 15 25 6 10 30 - 18 12 15 12 7 18 6 25 25 4 Lando Norris 287 - - 12 6 - 4 - - 20 26 25 14 10 8 18 26 26 31 12 34 - 15 5 Carlos Sainz Jr. 283 18 12 2 21 15 6 15 12 20 4 8 6 15 25 25 10 4 23 15 15 12 - 6 George Russell 248 10 18 - 16 18 12 18 - 13 12 12 14 - 15 - 8 21 18 10 7 8 18 7 Oscar Piastri 145 - - 8 3 - 2 - 2 - 15 15 8 6 2 8 18 33 1 6 1 5 12 8 Lance Stroll 131 12 - 15 13 1 - 12 6 14 - 4 6 2 - - - 2 10 - 15 15 4 9 Pierre Gasly 107 6 6 - - 8 8 4 1 4 - - 9 18 - 10 2 2 16 1 10 2 - 10 Esteban Ocon 102 - 8 - - 6 18 8 8 4 - - 9 4 - - 4 8 - 2 4 18 1 11 Alexander Albon 65 4 - - 3 - - - 10 2 8 2 - 8 10 2 - 3 8 4 - 1 - 12 Yuki Tsunoda 47 2 2 4 4 2 - 1 - - - - 4 - - - - - 9 - 11 - 8 13 Valtteri Bottas 29 8 - 2 - - 1 - 4 - 1 1 1 - 4 - - 6 1 - - - - 14 Nico Hülkenberg 20 - 1 10 - - - - - 5 - - - 1 - - - - 2 - 1 - - 15 Zhou Guanyu 18 - - 6 - - - 6 - 1 - - - - - 1 - 4 - - - - - 16 Daniel Ricciardo 12 - - - - 8 2 - 2 17 Kevin Magnussen 12 - 4 - - 4 - - - - - - - - - 4 - - - - - - - 18 Liam Lawson 9 - 2 6 1 - 19 Logan Sargeant 9 1 - - - - - - - - 2 - - - - - - - 4 - 2 - - 20 Nyck de Vries 0 - - - - - - - - - -

Cla Team Punti

1 Mercedes 579 2 Ferrari 572 3 Aston Martin/Mercedes 445 4 McLaren/Mercedes 432 5 Alpine/Renault 209 6 Williams/Mercedes 74 7 AlphaTauri/Honda RBPT 68 8 Alfa Romeo/Ferrari 47 9 Haas/Ferrari 32

Come nella realtà, l'Aston Martin subirebbe ancora un calo nella seconda parte dell'anno, dopo la messa al bando di un'ala troppo flessibile, che l'ha trascinata su una strada di sviluppo sbagliata, cercando di utilizzare componenti con specifiche 2024 (anche se viene da domandarsi se sarebbe stata la stessa cosa con la Red Bull fuori dai giochi).

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Hamilton would have wrapped up an eighth title were Red Bull not on the grid this year

La differenza però è che al presentarsi del calo Alonso avrebbe già messo in cascina sei vittorie, che lo avrebbero tenuto in lizza con Hamilton fino alla fine. Anche se ad Abu Dhabi avrebbe avuto bisogno di una vittoria, con il rivale della Mercedes che invece non avrebbe dovuto marcare neppure un punto.

A Yas Marina però lo spagnolo avrebbe recuperato solamente quattro punti nei confronti del britannico, che si sarebbe laureato campione del mondo per l'ottava volta. L'ennesima delusione per Fernando, che per le statistiche avrebbe potuto portare a casa la bellezza di sei titoli se in carriera avesse totalizzato appena 30 punti in più. Anche se uno di questi sarebbe chiaramente virtuale, visto che si parla del 2023 senza la Red Bull.

Leclerc sarebbe a 25 punti di distanza, in terza posizione, ma la Ferrari si starebbe preparando alla pausa natalizia dopo aver vinto le ultime due gare a Las Vegas ed Abu Dhabi. Norris riempirebbe un panino molto stretto tra i piloti della Scuderia, visto che i suoi 287 punti farebbero il paio con i 289 di Leclerc ed i 283 di Sainz. George Russell sarebbe più staccato, a 248 punti, anche se con quasi un centinaio in più di Piastri.

Nonostante Russell sia sceso alle spalle di entrambe le Ferrari, l'impresa di Hamilton consentirebbe alla Mercedes di tornare in vetta alla classifica costruttori. La Stella a Tre Punte raggiungerebbe la Williams al secondo posto nella classifica dei vincitori di tutti i tempi con nove titoli.

La squadra di Maranello perderebbe invece la sua diciassettesima corona per soli 7 punti, dopo aver battuto di poco il rivale tedesco in Brasile ed averlo poi sconfitto a Las Vegas. Purtroppo, il trionfo di Leclerc nel finale di stagione non sarebbe bastato però a ribaltare la situazione.

Nel complesso, con grande sorpresa di tutti, si tratterebbe di una stagione molto più combattuta, anche se probabilmente non ai massimi livelli riservati alle epopee del 1982, 2012 e 2021. Una stagione che però avrebbe potuto tenere il pubblico televisivo impegnato più a lungo, e potenzialmente anche aiutarlo a ricominciare a crescere.

Visto lo squilibrio che c'è stato tra i due piloti della Red Bull, è interessante provare a valutare cosa succederebbe eliminando il solo Verstappen dal quadro.

Photo by: Red Bull Content Pool Without Verstappen racing, team-mate Perez would have taken top honours

In questa versione degli eventi, Perez avrebbe conquistato sei vittorie, di cui tre nei primi quattro Gran Premi, diventando così il primo campione del mondo messicano, pur senza riuscire a salire sul podio in nessuna occasione da Monza in avanti. Alla fine avrebbe chiuso con 55 punti di margine sul secondo classifica Hamilton, 4 in più rispetto alla distanza che li ha separati nella realtà.

Cla Pilota

Punti

Gran Premio

BH SA AU AZ Mi MC ES CA AT GB HU BE NL IT SG JP QA US MX BR LV AD 1 Sergio Pérez 353 25 26 13 33 25 - 16 11 27 10 18 25 15 25 6 - 2 20 - 22 18 16 2 Lewis Hamilton 298 12 12 25 13 10 16 25 18 6 18 16 19 10 10 16 12 5 8 26 9 8 4 3 Lando Norris 270 - - 10 4 - 4 - - 16 26 25 12 8 6 18 26 26 31 12 34 - 12 4 Fernando Alonso 266 18 18 18 16 19 25 8 25 17 8 4 12 26 4 - 6 12 - - 18 4 8 5 Charles Leclerc 261 - 8 - 25 8 10 1 15 25 4 8 23 - 15 12 15 12 7 18 5 25 25 6 Carlos Sainz Jr. 246 15 10 - 20 12 6 12 12 17 2 6 6 12 18 25 10 4 22 15 12 10 - 7 George Russell 220 8 15 - 13 15 12 18 - 10 12 10 12 - 12 - 8 21 14 10 6 6 18 8 Oscar Piastri 127 - - 6 1 - 2 - 1 - 15 12 8 4 - 8 18 33 - 6 - 3 10 9 Lance Stroll 101 10 - 15 10 - - 10 4 10 - 2 4 1 - - - 1 8 - 12 12 2 10 Pierre Gasly 88 4 4 - - 6 8 2 - 2 - - 8 18 - 10 2 1 13 1 8 1 - 11 Esteban Ocon 83 - 6 - - 4 18 6 6 3 - - 7 2 - - 4 8 - 2 2 15 - 12 Alexander Albon 46 2 - - 1 - - - 8 1 6 1 - 6 8 1 - 3 5 4 - - - 13 Yuki Tsunoda 30 1 1 2 2 1 - - - - - - 2 - - - - - 7 - 8 - 6 14 Valtteri Bottas 18 6 - 1 - - 1 - 2 - - - - - 2 - - 6 - - - - - 15 Nico Hülkenberg 13 - - 8 - - - - - 4 - - - - - - - - 1 - - - - 16 Zhou Guanyu 12 - - 4 - - - 4 - - - - - - - - - 4 - - - - - 17 Daniel Ricciardo 10 - - - - 8 1 - 1 18 Liam Lawson 6 - 1 4 1 - 19 Kevin Magnussen 6 - 2 - - 2 - - - - - - - - - 2 - - - - - - - 20 Logan Sargeant 4 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 2 - 1 - - 21 Nyck de Vries 0 - - - - - - - - - -

Cla Team Punti

1 Mercedes 518 2 Ferrari 507 3 McLaren/Mercedes 397 4 Aston Martin/Mercedes 367 5 Red Bull/Honda RBPT 353 6 Alpine/Renault 171 7 Williams/Mercedes 50 8 AlphaTauri/Honda RBPT 46 9 Alfa Romeo/Ferrari 30 10 Haas/Ferrari 19

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Would Perez have gone for his bold move on Leclerc at the start in Mexico without Verstappen there too?

Quello che sarebbe cambiato maggiormente è alle spalle dei primi due. In un mondo alternativo senza le Red Bull, la classifica manterrebbe lo stesso ordine, ma tutti salirebbero di due posizioni. Solamente Daniel Ricciardo e Zhou Guanyu si scambierebbero di posizione. Ma togliendo solo i punti di Verstappen, Norris scavalcherebbe Alonso e Leclerc per piazzarsi al terzo posto.

Con il solo Perez, la Red Bull chiuderebbe la classifica costruttori al quinto posto e ad imporsi sarebbe sempre la Mercedes ai danni della Ferrari. Mentre la McLaren, come nella realtà, ma non nella versione senza entrambe le Red Bull, la spunterebbe sull'Aston Martin nella lotta per il terzo posto. L'Alpine si confermerebbe nella terra di nessuno, seguita nello stesso ordine da Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo e Haas.