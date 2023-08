F1 | Come Alpine sta investendo per migliorare le strutture in fabbrica

I proprietari dell'Alpine, in particolare la Renault, vogliono che la squadra raggiunga il successo il prima possibile, nonostante il piano di 100 gare inizialmente dichiarato da Szafnauer e dai suoi colleghi, che ha poi portato all'addio dell'ex Team Principal.

Non è un segreto che Enstone abbia subito una flessione durante il periodo Lotus/Genii, e anche nei primi giorni del secondo periodo di proprietà della Renault gli investimenti non si sono rivelati sufficienti.

Nei 18 mesi trascorsi all'Alpine, Szafnauer ha guidato la rivoluzione della scuderia francese, identificando i punti deboli e le aree chiave su cui concentrarsi. Ciò gli aveva permesso di avviare un piano per aggiornare l'infrastruttura della squadra, avendo oltretutto affrontato di recente un processo simile durante la transizione di Racing Point in Aston Martin.

Sotto la sua guida è stata approvata una lista di importanti miglioramenti infrastrutturali, tra cui anche un nuovo simulatore. L'anomalia legata all'improvvisa partenza dell'americano da Alpine è che questi progetti richiedono inevitabilmente tempo per essere completati e per dare i loro frutti, quindi i risultati non si vedranno prima di due o tre anni.

A dire il vero, i suoi predecessori, molto prima dell'arrivo di Szafnauer alla squadra, avevano lavorato duramente per colmare il divario con i leader affermati.

"Abbiamo lavorato a fondo", dice il direttore tecnico di Alpine Matt Harman. "È uno dei motivi per cui non vado a tutte le gare, perché abbiamo un sacco di lavoro da fare in fabbrica. Per quanto riguarda la progettazione delle vetture, la qualità delle nostre auto e di ciò che facciamo, siamo molto orgogliosi del modo in cui abbiamo fatto progressi".

"Ma anche il modo in cui gestiamo il team, i sistemi aziendali all'interno del team, le efficienze che siamo riusciti a ottenere, alcune iniziative di qualità su cui stiamo ancora lavorando per assicurarci che siano le migliori della categoria, tutto questo richiede tempo per essere messo in atto e per abituare l'organizzazione e le persone a operare in modo diverso e ad avere una cultura del miglioramento continuo".

Harman ha citato un esempio di innovazione che sta dando i suoi frutti: "Abbiamo una sala di simulazione digitale o DMU, dove progettiamo la vettura. Fondamentalmente si tratta di una stanza con un grande schermo CAD. Non abbiamo più un modello di plastica dell'auto, per vedere se è buono o no".

Pierre Gasly, Alpine A523 Foto di: Alpine

"È tutto fatto in digitale. Progettiamo l'auto insieme in quella stanza. È un teatro in cui abbiamo la macchina in bella mostra. Ora lo usiamo come se lo avessimo da anni, ma quando ne abbiamo parlato per la prima volta, la gente non riusciva a capire perché fosse meglio di un oggetto fisico. È molto meglio, perché se prendi le tue decisioni lì dentro e decidi cosa fare con l'auto da corsa prima di averla costruita, sotto il budget cap, non sprechi denaro".

"Quindi è uno di quegli strumenti essenziali. Probabilmente ci ha fatto risparmiare un sacco di tempo, fatica, denaro e prestazioni, solo per il fatto di averlo. Sono queste piccole sfumature e piccole cose che ci aiutano a progredire per diventare un top team in F1".

Il team sta ora lavorando alla lista della spesa degli aggiornamenti infrastrutturali essenziali che spera, come la sala DMU, possano fare una grande differenza. Tutto deve essere fatto entro i limiti di spesa di capitale specificati dal tetto dei costi. Come diversi rivali, in particolare la Williams, il team spera che venga concesso un margine di spesa aggiuntivo che gli consenta di investire in alcuni progetti extra.

"Abbiamo evidenziato alcuni aspetti chiave che dobbiamo migliorare come squadra", ha dichiarato Harman. "Penso che sia molto positivo farlo, perché dà a tutti la possibilità di concentrarsi. Ovviamente ci concentriamo sulle gare una settimana sì e una no, ma è anche utile concentrarsi sulla crescita tecnica. Negli ultimi tre anni mi sono concentrato sul miglioramento dell'organizzazione, oltre che della vettura".

In cima alla lista c'è un nuovo simulatore, già in costruzione nel nuovo edificio del sito di Enstone. Come molte altre cose in F1, la tecnologia si muove rapidamente e Alpine è rimasta indietro rispetto ai rivali. "Abbiamo evidenziato un particolare tipo, portata e risoluzione del simulatore che vorremmo. Il simulatore che abbiamo attualmente è un modello piuttosto datato. È molto efficiente e le persone che lo utilizzano fanno un ottimo lavoro per trarne il meglio possibile, ma è indietro di qualche anno in termini di risoluzione, di corsa e di capacità di dare al pilota quella fiducia in tutti gli aspetti".

"Abbiamo quindi deciso di investire molto. Vogliamo assolutamente che sia utilizzato e pronto per informare la progettazione della vettura del 2026. Si aggiungerà al nostro attuale simulatore, per cui manterremo l'unità attuale in modo da poterla correlare".

"Lo manterremo probabilmente a tempo indeterminato, perché lo usiamo per altri programmi, come la Driver Academy. È anche un'ottima soluzione di riserva in caso di problemi, perché c'è sempre qualcosa in cui si può intervenire. Ma il nostro obiettivo principale per il team di F1 sarà la nuova unità, e ottenere il massimo da essa".

Esteban Ocon, Alpine Foto di: Erik Junius

Harman sottolinea che la nuova sim rappresenterà un miglioramento in tutte le aree e fornirà chiari vantaggi alla squadra.

"Avremo una risoluzione molto migliore in termini di corsa e di larghezza di banda dell'unità stessa. Avremo anche un sistema meccanico aggiornato, che ci permetterà di avere un'infrastruttura dell'auto più pertinente per il pilota. Tutto questo fa parte dell'immersione, il pilota ha bisogno di un'immersione totale".

"Otterremo una sensazione migliore per il pilota, ci sarà più corsa in tutte le direzioni, sarà una corsa ad alta risoluzione e saremo in grado di migliorare aspetti come la guida e la comprensione della corsa".

Harman ammette che all'inizio il team dovrà mettersi al passo con ciò che è effettivamente in grado di fare - in altre parole, sarà a prova di futuro. "Alcune delle funzionalità che abbiamo acquistato come parte di questo particolare sistema non possiamo utilizzarle al momento, dobbiamo sviluppare delle tecniche per utilizzarle. È una questione di crescita. Penso che sarebbe un peccato, il giorno in cui si mette in funzione il simulatore, desiderare già il prossimo".

"Ha davvero ispirato gli ingegneri, in particolare il team leader di quell'area che sta gestendo il progetto. È fantastico per lui essere sul prossimo simulatore ed essere ispirato dal fatto che stiamo per investire nel suo team con un hardware molto, molto capace".

Spesso si pensa ai simulatori solo come strumenti per l'addestramento dei piloti, ma se si dispone di una tecnologia all'avanguardia possono fare molto di più. "Non credo che molti si rendano conto che si tratta di uno degli strumenti essenziali. Possiamo fare moltissimo nel campo della simulazione. Ma a volte è necessario il driver-in-loop, il suo feedback".

"Anche la verifica di alcune delle nostre nuove capacità è una parte importante. Stiamo sviluppando tecniche di modellazione degli pneumatici ad alta tecnologia, migliorando la nostra capacità di modellazione degli pneumatici e la nostra comprensione degli stessi in relazione alle prestazioni complessive del veicolo. Inoltre, stiamo sviluppando altri aspetti relativi alla guida e alle caratteristiche delle Power Unit".

"Abbiamo bisogno di un simulatore che ci dia la possibilità di sviluppare questi aspetti lontano dal circuito, per poi utilizzare la pista per avere di tanto in tanto un punto di correlazione".

Pierre Gasly, Alpine A523 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"Poiché i test sono sempre più limitati e le prove di nuovo hardware durante gli eventi sono sempre più rischiose, preferiamo fare il più possibile lontano dall'evento".

Un altro strumento fondamentale che viene potenziato a Enstone è la simulazione dinamica del giro. "Abbiamo un'ottima suite di strumenti di simulazione. Ma vogliamo avere qualcosa di meno lineare, che ci permetta di fare maggiori prove per essere preparati per il weekend di gara. Il bello è che sarà uno strumento utilizzato sia a Viry che a Enstone, non avremo due strumenti diversi".

"Tutto quello che stiamo facendo al momento è mettere insieme i due team in modo da utilizzare gli stessi strumenti, parlare la stessa lingua con gli stessi dati, utilizzare i loro input dal lato del gruppo propulsore e i nostri input sul telaio".

A parte la simulazione, un nuovo elemento chiave necessario è un banco di prova per la trasmissione in grado di far fronte alle esigenze associate al pacchetto di regole 2026. Tutti i team che producono le proprie trasmissioni dovranno essere equipaggiati in modo simile.

"Abbiamo una tecnologia in arrivo per i nuovi regolamenti. Siamo un team ufficiale, quindi dobbiamo fare tutto da zero, anche per quanto riguarda la trasmissione, l'impianto idraulico e tutto il resto, quindi stiamo pensando di investire molto in un nuovo sistema di prova. Ne abbiamo già uno che utilizziamo attualmente, ma non copre l'obbligo [2026]. Abbiamo quindi bisogno di un sistema nuovo di zecca. In pratica, si tratta di due assorbitori e di un motore di ingresso che finge di essere il motore".

"Questo sistema fornisce la coppia fondamentale nel giro, ma fornisce anche alcune delle vibrazioni necessarie, quindi ha una capacità di alta frequenza. In questo modo ci avviciniamo alla vera Power Unit".

La McLaren ha appena iniziato a lavorare nella sua nuova galleria del vento e la Aston Martin ne ha una in cantiere, ma per il prossimo futuro Alpine si accontenta di investire in aggiornamenti regolari della galleria del vento esistente. "Bisogna sempre considerare la differenza tra ciò che si ha e ciò che si potrebbe avere, e se questo cambia davvero le carte in tavola", dice Harman a proposito dell'opzione di una nuova galleria del vento.

"La sostituzione di una galleria del vento è un intervento sul sistema che comporta una perdita di prestazioni. Lo monitoriamo e ne parliamo regolarmente. L'opzione è aperta se decidiamo di prenderla. Ma al momento ci sentiamo ancora a nostro agio dove siamo. Aggiorniamo sempre il tunnel durante la pausa. Ma non abbiamo ancora rinnovato l'infrastruttura principale".

Il logo delle Alpi Foto di: Drew Gibson / Motorsport Images

Il modo in cui si utilizzano i dati generati è importante quanto la galleria del vento stessa, e questa è un'altra area di attenzione per Alpine. "Siamo molto interessati a migliorare la nostra capacità non di analizzare i dati, ma di prendere decisioni a partire da essi. Dobbiamo essere più bravi a prendere i dati di misurazione e a visualizzarli nel modo più efficiente per dare agli aerodinamici la possibilità di prendere una decisione".

"Stiamo lavorando per produrre un software che sia molto più efficiente nella gestione e nella manipolazione dei dati e che fornisca qualcosa che si possa guardare e prendere decisioni in modo coerente".

Oltre ai progetti già citati, c'è una lista di desideri a più lungo termine, tra cui alcuni elementi che potrebbero ottenere il via libera solo se la FIA accettasse di modificare il limite del budget cap dando maggior margine di spesa. "Vorremmo rivedere alcuni dei nostri impianti di prova dei freni. Vogliamo esaminare alcune delle nostre capacità di collaudo del sistema per espellere il calore. Vorremmo inoltre far progredire il nostro sistema di banchi completo, e vorremmo che tutti questi sistemi fossero i migliori in commercio", ha spiegato Harman.

"Vorremmo anche esaminare il modo in cui operiamo la convalida delle sospensioni e come farlo in un'unica soluzione, invece di farlo in molte sottosezioni diverse. Non possiamo fare tutto in una volta. Ma non appena avremo la possibilità di farlo, lo faremo subito, perché abbiamo le risorse per farlo. Dobbiamo solo essere in grado di farlo in modo legale, nel rispetto dei regolamenti".