F1 | Colpo Red Bull: preso il motorista Prew dalla Mercedes

Red Bull Racing continua a comporre il proprio reparto motori e lo fa mettendo a segno un altro colpo di mercato, in quello dedicato agli ingegneri, ingaggiando Phil Prew dalla Mercedes.

Il team di Milton Keynes, come detto, vuole potenziare la sezione Powertrains in vista con una partnership con Porsche che dovrebbe attivarsi quando scatterà la nuova era della Formula 1, ovvero a partire dal 2026.

Red Bull sta concentrando i propri sforzi sul mercato proprio attraendo ingegneri di Brixworth, sede della sezione power unit di Mercedes. Lo ha fatto già nel corso degli ultimi 12 mesi e sta continuando a farlo.

Tra gli ingegneri arrivati a Milton Keynes figurano Ben Hodgkinson, che dal 2017 era a capo dell'ingegneria meccanica di High Performance Powertrains di Mercedes dopo un periodo lungo 20 anni presso la Casa tedesca.

Motorsport.com è venuto a sapere che Prew, esperto di power unit di Formula 1 e che di recente è stato ingegnere capo della divisione motori di Mercedes, ha accettato l'offerta fatta da Red Bull per assumere un ruolo di primo piano nel progetto dei propulsori.

Non è ancora stata annunciata la data d'inizio di Prew in Red Bull. E' però probabile che, essendo una figura molto importante per Mercedes, debba scontare il periodo di gardening leave prima di iniziare a lavorare agli ordini di Christian Horner.

Podio: Mark Webber, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, McLaren, Phil Prew, ingegnere di pista McLaren e Robert Kubica, Renault Photo by: Sutton Images

Prew ha alle spalle una lunga storia in Formula 1. Ha passato 25 anni in McLaren, entrando poi a far parte della sezione propulsori di Mercedes a partire dal 2016, anno in cui fu Nico Rosberg a vincere il titolo iridato Piloti.

Entrato in McLaren come ingegnere della dinamica del veicolo nel 1997, ha poi fatto carriera fino a diventare ingegnere di gara, ingegnere di gara principale e poi ingegnere capo dall'inizio del 2013.

Prew ha lavorato soprattutto con Lewis Hamilton come ingegnere di gara per il primo titolo mondiale del britannico nel 2007, dopo aver ricoperto questo ruolo per David Coulthard e Juan Pablo Montoya.

Il passaggio di Prew alla Red Bull avviene in seguito alla recente conclusione della fabbrica di motopropulsori dell'azienda, che si sta impegnando a fondo per aumentare i suoi sforzi fu

turi.

Parlando al Gran Premio d'Ungheria, il team principal della Red Bull, Christian Horner, aveva accennato a nuovi acquisti per il progetto motori.

"I gruppi propulsori stanno andando di bene in meglio", ha detto. "Abbiamo assunto altre persone e reclute, che saranno annunciate a breve, e questo è entusiasmante per il progetto".

"Credo che le cose stiano davvero prendendo forma. A Milton Keynes siamo passati da una zona industriale o da alcune unità di una zona industriale a un campus tecnologico".

"L'investimento del gruppo è stato significativo".

E ha aggiunto: "Il primo motore si accenderà a breve. È stata una curva di apprendimento ripida, ma abbiamo reclutato dei talenti fenomenali".