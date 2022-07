F1 | Colpo di scena McLaren: test di Herta, Ricciardo in dubbio

La McLaren svolgerà un doppio test a Portimao nella pausa che separa il Gran Premio d’Austria e la successiva tappa al Paul Ricard. La squadra inglese ha riservato la pista dall’11 al 13 luglio e dal 18 al 19, ed è prevista in pista la MCL35 utilizzata lo scorso anno.

La vera sorpresa è però il parterre dei piloti, un terzetto inedito. Il nome più atteso è indubbiamente quello di Colton Herta, ventiduenne statunitense che sta disputando la serie Indycar con il team Andretti.

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Dopo un inizio di stagione deludente, in cui spicca solo la vittoria sul circuito stradale di Indianapolis, Herta avrà l’opportunità di provare per la prima volta una monoposto di Formula 1.

Ad affiancarlo nella prima parte del test ci sarà il pilota del simulatore McLaren, Will Stevens, mentre nella seconda parte del programma sarà in pista anche Jehan Daruvala, pilota Formula 2 del team Prema.

Jehan Daruvala, Prema Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Il test di Herta era atteso da tempo, ma lo scenario in cui avverrà la prova dà adito a tante ipotesi. Secondo le ultime indiscrezioni arrivate all’indomani del weekend di Silverstone, ci sarebbe stato un brusco calo delle possibilità di vedere proseguire nel 2023 il rapporto tra McLaren e Daniel Ricciardo.

Il team principal Zak Brown aveva lanciato segnali tranquillizzanti durante il fine settimana di Montreal, ma qualcosa sembra che si sia inceppato.

Ricciardo ha in mano un contratto che lo lega alla squadra anche per la stagione 2023 (tra i più pagati in Formula 1), ma questo non sembra garantire a Daniel la possibilità di essere in pista il prossimo anno.

Associare la situazione di Ricciardo con il test di Herta è fin troppo facile, ma in realtà si tratta di una prova preliminare, un assaggio per valutare l’adattabilità del pilota statunitense alla guida di una Formula 1, e non dovrebbe essere il preludio ad un contratto per il 2023.

Sempre che non emergano riscontri sorprendenti, che porterebbero buone notizie sia in casa McLaren che in Liberty Media. L’opportunità di vedere in Formula 1 negli ultimi anni è stata molto caldeggiata ma non c’è stata mai un chance reale, questa volta (almeno sulla carta) l’opportunità è concreta.