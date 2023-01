F1 | Franco Colapinto entra nell’academy Williams

Franco Colapinto ha debuttato in Formula 3 lo scorso anno con il team Van Amersfoort Racing, conquistando la pole al debutto in Bahrain prima di ottenere due vittorie, nelle sprint race di Imola e Monza. L'argentino si è classificato nono nella classifica piloti e ha ottenuto altri tre podi.

Lunedì la Williams ha annunciato che Colapinto è diventato l'ultimo giovane pilota a far parte del suo programma junior, oltre a confermare che rimarrà in F3 con MP Motorsport.

Secondo la Williams, Colapinto sarà "immerso nella squadra sia a bordo pista che nella fabbrica di Grove", oltre a svolgere un lavoro al simulatore per aiutare il proprio sviluppo e quello della vettura del team di Formula 1.

"È un vero onore entrare a far parte del Williams Racing Team come Academy Driver", ha dichiarato Colapinto. “Si tratta di una delle squadre di maggior successo nella storia della Formula 1 e non vedo l'ora di seguire le orme del mio connazionale Carlos Reutemann".

"È un'opportunità incredibile per la quale sarò sempre grato. Grazie a tutti alla Williams per aver riposto la loro fiducia in me. Sono anche entusiasta di annunciare che tornerò con MP Motorsport per la stagione FIA F3 2023. Mi è piaciuto molto il periodo trascorso con il team in Eurocup e FRECA e insieme abbiamo ottenuto ottimi risultati”.

Franco Colapinto, Van Amersfoort Racing Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"L'obiettivo è di arrivare ancora più in alto questa volta. Il mio primo anno nel FIA F3 è stato all'insegna dell'apprendimento e userò tutte le conoscenze acquisite per puntare al titolo l'anno prossimo".

Colapinto si unisce a una rosa di giovani piloti Williams che comprende il tre volte campione della W Series Jamie Chadwick, il pilota di Formula 2 Roy Nissany e il vincitore dell'Aston Martin Autosport BRDC Award Zak O'Sullivan, che quest'anno correrà anche in F3.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Franco nella Williams Racing Driver Academy", ha dichiarato il direttore sportivo della Williams Sven Smeets. “I risultati ottenuti nella sua carriera sin dall'inizio del karting evidenziano la naturale abilità di Franco al volante e ciò che è in grado di fare negli anni a venire. Ha disputato una stagione da esordiente in Formula 3 con diverse prestazioni di rilievo che lo hanno portato a podi e vittorie. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con Franco per sostenere e coltivare il suo sviluppo come pilota".