Clamoroso: Resta lascia la Ferrari e va alla Haas

Cominciano i movimenti all’interno dello staff tecnico della Ferrari. A partire dal 1° gennaio 2021, Simone Resta lascerà l’incarico di responsabile dell’area Ingegneria Telaio della Scuderia per andare a rinforzare la Haas. Le attuali aree di responsabilità di Simone saranno assunte da Enrico Cardile all’interno della nuova area Chassis.



Non ci saranno altri scossoni nella struttura con Enrico Gualtieri confermato responsabile della Power Unit e Laurent Mekies Direttore Sportivo e responsabile delle attività di pista. Questo cambiamento lascia intendere che a Maranello è atteso qualcuno che non è ancora arrivato, ma che dovrà togliere qualche castagna dal fuoco a Cardile che adesso ha sulle spalle tutte le responsabilità del reparto tecnico.

“La struttura di un team come la Scuderia Ferrari – spiega il team si evolve in modo veloce, anticipando i cambiamenti. A partire dal 2021, con l’introduzione dei nuovi regolamenti, vengono poste davanti a tutti noi delle sfide nuove, che vanno affrontate con pragmatismo e apertura, come del resto avevamo iniziato a fare con le modifiche organizzative annunciate alcuni mesi fa”.

“È per questo che crediamo che la relazione storica che abbiamo con Haas sin da prima del suo arrivo in Formula 1 costituisca per entrambe le parti la base per sfruttare ogni possibile sinergia, coerentemente con quanto definito dai regolamenti FIA. È con questo spirito che siamo lieti di annunciare che un tecnico di valore come Simone Resta andrà a rafforzare la struttura tecnica della squadra americana a partire dall’inizio del prossimo anno”.

“Questo passo rappresenta quindi un’ulteriore tappa del processo di continua evoluzione della nostra squadra. Simone, cui va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto finora, avrà un ruolo rilevante all’interno di un team che ha ribadito il suo impegno a lungo termine in Formula 1 e che, anche con l’arrivo di un pilota della Ferrari Driver Academy, Mick Schumacher, ha rafforzato un rapporto già molto stretto con la Scuderia. Enrico Cardile avrà il compito di gestire e coordinare le risorse tecniche e umane direttamente legate allo sviluppo della prestazione e alla progettazione della vettura”.