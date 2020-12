F1, clamoroso: Lewis Hamilton positivo al COVID-19

Da Al Sakhir arriva una notizia non certo clamorosa di questi tempi, ma che fa molto rumore. Lewis Hamilton è risultato positivo al COVID-19 all'ultimo test effettuato.

La positività del 7 volte campione del mondo in carica è stata scoperta nella giornata di ieri, quando Lewis si è svegliato con alcuni sintomi. Il suo tampone, poi, è risultato positivo.

A quel punto Hamilton è stato sottoposto a ulteriori tamponi per confermare o meno la sua positività. I risultati hanno detto la stessa cosa: Lewis è stato infettato e ha il COVID-19.

Il team ha fatto sapere che i 3 tamponi fatti la settimana scorsa a Lewis sono risultati tutti negativi e che il pilota è stato subito messo in isolamento come prevede il protocollo anti COVID-19.

A parte qualche sintomo, Lewis - stando a quanto affermato dalla Mercedes - è in forma e sta bene. Il team ha augurato al suo pilota di riferimento una pronta guardigione tramite un comunicato stampa diffuso nelle prime ore di questa mattina.

Non è ancora stato ufficializzato il nome del pilota che prenderà il suo posto nel secondo fine settimana in Bahrain per il Gran Premio di Al Sakhir. Sarà però questione di ore, perché la F1 tornerà in pista già in questo weekend.