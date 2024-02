F1 | Ferrari-Hamilton, è tutto vero: annunciato l'ingaggio dal 2025

Negli ultimi anni il nome di Lewis Hamilton è stato accostato più volte a quello della Ferrari, ma alla fine la cosa si era sempre fermata all'ambito dei rumors. Questa mattina, però, è stato chiaro fin da subito che c'era nell'aria qualcosa di diverso rispetto alle occasioni precedenti.

E infatti, nell'arco di poche ore, il passaggio del 7 volte campione del mondo al Cavallino è diventato realtà, quando poco dopo le 20 da Maranello è arrivato un comunicato che ne ha ufficializzato l'approdo in Rosso con un contratto pluriennale a partire dalla stagione 2025, quando il pilota britannico spegnerà 40 candeline ed andrà a formare un vero e proprio "dream team" con Charles Leclerc, fresco di un rinnovo a lungo termine, prendendo il posto di Carlos Sainz.

In precedenza, a Brackley, nella sede della Mercedes, c'è stata una riunione lampo nella quale il team principal Toto Wolff ha annunciato alla squadra l'addio del suo uomo di punta a fine stagione. Il rinnovo che era stato firmato in estate fino al 2025, infatti, prevedeva un contratto 1+1 con un'opzione di uscita a suo favore che ha deciso di esercitare. A riprova di quanto le cose siano andate rapidamente oggi, una volta emerse le voci, pare che il manager austriaco fosse collegato via Skype. Ma ormai era necessario comunicarlo a tutti in sede, visto che l'operazione era prossima ad andare in porto.

Un'operazione voluta fortemente dal presidente John Elkann, che non ha mai nascosto il suo grande apprezzamento per Hamilton, che si regalerà così una "last dance" (ma neanche così breve, visto che si parla di accordo pluriennale) dal sapore molto particolare dopo aver chiuso una parentesi di ben 12 stagioni alla Mercedes. Ma senza mettere nel cassetto il sogno di riportare alla Rossa quel titolo iridato che manca ormai dal 2007 (sempre che l'impresa non riesca a Leclerc o a Sainz quest'anno). Un titolo che vorrebbe dire fare la storia in tutti i sensi, visto che si tratterebbe anche dell'ottavo per lui.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Inevitabilmente, non si può non pensare ad un legame con l’altro sette volte iridato Michael Schumacher, perché Hamilton farà il percorso inverso del tedesco, che chiuse la carriera alla Mercedes dopo la sua era gloriosa alla Ferrari. Lewis, infatti, ha conquistato ben sei dei suoi sette titoli iridati con le Frecce d'Argento, con le quali corre ormai dal lontano 2013, anno in cui aveva preso il testimone proprio da Schumi, che però a Brackley non è riuscito a lasciare un segno indelebile. Il diretto interessato ed i ferraristi, dunque, si augurano che questa possa essere una storia diversa dal punto di vista dei risultati.

Quello che sta per iniziare sarà quindi l'ultimo anno in Ferrari per Carlos Sainz, che paradossalmente si ritrova messo alla porta ancora prima aver avuto modo di mettersi alla prova al volante della SF-24, la nuova monoposto che sarà presentata tra una decina di giorni. Lo spagnolo, che nel 2023 è stato l’unico in grado di battere le Red Bull, vincendo il Gran Premio di Singapore, sarà comunque molto motivato a fare bene, visto che dovrà guadagnarsi un sedile altrove in vista del 2025.

Per lui le opzioni non mancheranno, visto che per forza di cose si libererà una Mercedes, ma anche in Red Bull il contratto di Sergio Perez scadrà alla fine dell'anno. Senza dimenticare la Sauber, perché la squadra di Hinwil può avere grande appeal in ottica 2026, quando diventerà a tutti gli effetti il team Audi.