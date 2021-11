F1 | Ceccarelli: “Lewis padrone della sua superiorità”

Sapevamo che la stagione 2021 di Formula 1 sarebbe stata combattuta sul filo di lana, ma non avremmo immaginato fino a questo punto e con così tanti colpi di scena. Lewis Hamilton ha dato dimostrazione della propria forza, assistito da una W12 in stato di grazia, andando a cogliere la vittoria nel GP di San Paolo davanti ad un pubblico festante.

Per l'inglese si tratta di un successo meritato per alzare il morale e la consapevolezza di sé e dei suoi mezzi. Assistito da una squadra non perfetta come negli anni passati, Hamilton si è spesso trovato da solo contro l'armata Red Bull, ma ora a tre gare dalla fine nonostante i quattordici punti di distacco da Max Verstappen i giochi sono quantomai incerti.