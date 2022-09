F1 | C'è anche Nico Hulkenberg sulla lista della Haas per il 2023

Anche se non c'è ancora la conferma ufficiale che Mick Schumacher non sarà confermato, il team principal Guenther Steiner ha parlato attivamente con altri candidati nelle ultime settimane.

Antonio Giovinazzi, che ha guidato per la squadra nella FP1 a Monza lo scorso fine settimana, è da tempo in cima alla lista.

È la scelta preferita del partner Ferrari, anche se Steiner ha spiegato che il marchio italiano non ha voce in capitolo e può solo offrire suggerimenti.

Nico Hulkenberg, che ha disputato le prime due gare della stagione come pilota di riserva per l'Aston Martin, è sulla lista dei candidati per Alpine.

Il tedesco ha corso per il team di Enstone nel 2017 e nel 2018 ed è ben noto al team principal Otmar Szafnauer dai tempi della Force India e della Racing Point. Tuttavia, secondo alcune fonti, la stella della F2 Jack Doohan si sta avvicinando al volante dell'Alpine.

Steiner ha ammesso che Hulkenberg è un candidato per la Haas, ma ha insistito sul fatto che è uno dei tanti piloti presi in considerazione.

"Tutti quelli che hanno una superlicenza sono sulla lista", ha detto a Motorsport.com. "Penso che sia un candidato come tutti gli altri, perché ha una superlicenza, ha corso in F1, ha esperienza".

"Voglio dire, non c'è nessuno che sta correndo adesso che si potrebbe prendere se si volesse cambiare. Dobbiamo solo capire qual è la decisione migliore".

Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Giovinazzi ha perorato la sua causa con una buona prestazione nella FP1 a Monza, dopo essersi riscaldato guidando la Ferrari dello scorso anno a Fiorano qualche giorno prima.

Ha concluso la sessione a soli 0"3 dal pilota titolare Kevin Magnussen, nonostante un errore nel suo giro migliore.

Giovinazzi disputerà un'altra FP1 ad Austin, ma Steiner continua a sminuire l'importanza delle sue sessioni, confermando che sono state concordate per fare un favore al team principal della Ferrari, Mattia Binotto, che voleva che la sua riserva facesse un po' di chilometri.

"La gente pensa troppo in profondità", ha detto Steiner di Giovinazzi. "È stata più che altro la Ferrari a chiederci di far girare il loro pilota di riserva, non siamo noi a testarlo e trarre una conclusione".

"Ha fatto un ottimo lavoro, non aveva mai guidato una monoposto di questo regolamento. Si è messo subito all'opera, è stato molto bravo".

"È bello vedere che la macchina è buona, perché se uno che non è stato in macchina per un anno fa questi tempi, la macchina non può essere troppo male".

Giovinazzi ha detto chiaramente che vuole tornare sulla griglia di partenza nel 2023.

"Abbiamo visto che quest'anno abbiamo avuto una stagione davvero strana con il mercato dei piloti e tutto il resto, e non so cosa succederà", ha detto l'italiano.

"Voglio essere qui l'anno prossimo, non è un segreto, ma non è nelle mie mani. Quindi vediamo cosa possiamo fare, e per ora mi concentro sul fare un ottimo lavoro in queste due sessioni. Una è finita, ora ne abbiamo un'altra".

La riserva della Haas Pietro Fittipaldi rimane un altro candidato per il sedile del 2023, con alcune fonti che indicano che il suo possibile ingaggio potrebbe essere legato a un contratto di sponsorizzazione.

Il team non ha ancora utilizzato nessuna delle sessioni FP1 per i rookie, e il brasiliano - che ha preso parte alle ultime due gare della stagione 2020 - rimane qualificato per svolgerle, ed è l'attuale scelta del team per questo lavoro.