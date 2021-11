Caso Verstappen: la revisione si discute domani alle 15

La FIA ha accettato la richiesta di revisione che è stata presentata dalla Mercedes a seguito dei fatti accaduti alla curva 4 fra Max Verstappen e Lewis Hamilton durante il giro 48 nel GP di San Paolo. La Federazione Internazionale non vuole perdere tempo per arrivare a un giudizio sollecito già domani, prima che inizi il terz’ultimo appuntamento del mondiale di Formula 1 a Losail con la disputa del GP del Qatar.

La FIA, ai sensi dell'art. 14 del Codice Sportivo Internazionale, ha dato corso alla richiesta del team di Brackley e domani giovedì 18 novembre la squadra campione del mondo potrà presentare le nuove prove nella video conferenza che si terrà alle ore 17:00 locali in Qatar, le nostre 15:00, al collegio dei commissari sportivi che erano in servizio a Interlagos.

La Mercedes può convocare fino a tre testimoni, compreso il team manager, per mostrare al collegio le nuove evidenze che non si conoscevano quando i commissari sportivi avevano ritenuto che l’azione di Max Verstappen, che era stata notata, non è stata sanzionata.

La squadra di Toto Wolff ha tempo fino alle 12:00 locali di domani (le 10:00 italiane) per indicare alla segreteria del Collegio dei commissari sportivi chi saranno i testimoni, ma è un segreto di Pulcinella il fatto che il fatto nuovo sia stato pubblicato sui social proprio da F1: il promotore del campionato, infatti, ha reso pubblici tutti i camera car di Max Verstappen, mostrando anche quello dall’abitacolo della Red Bull che non era stato mandato in onda durante la diretta del GP.

Le immagini sono inequivocabili, come erano inequivocabili anche le riprese dall’alto che testimoniavano la deliberata manovra di Verstappen di accompagnare fuori dalla pista la Mercedes del rivale. Basterà questo nuovo elemento a cambiare il risultato? Nei due precedenti recenti la FIA aveva confermato il verdetto che era stato deciso.

Vitantonio Liuzzi commissario sportivo della Fia Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Fra i quattro commissari sportivi ci saranno due italiani, Vitantonio Liuzzi e Matteo Perini insieme a Tim Mayer e Roberto Pupo Moreno. Il collegio giudicante non sarà a Losail, ma prenderà una decisione via internet. La sentenza, in qualunque direzione vada, potrebbe avere forti effetti sui rapporti di forza all’interno del Circus…