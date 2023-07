F1 | Caso Perez: Marko senza valide alternative per sostituirlo

In Red Bull c’è un caso piloti. Come è normale che sia, con un Max Verstappen intento a scrivere capitoli di storia della Formula 1 il resto passa un po' in secondo piano, ma il problema resta e non è un solo caso. C’è Max, ma dietro di lui c’è il vuoto. Il più eclatante è ovviamente Sergio Perez, ma non solo.

‘Checo’ sta vivendo un periodo difficile, un mix di errori, sviste e circostanze sfortunate che ha fatto diventare enorme il divario con il compagno di squadra nella classifica generale. Lo scorso anno dopo le prime otto gare era a -21, oggi a -69 con la prospettiva di uscire da Spielberg con un gap di dimensioni ancora maggiori.

Come da tradizione Red Bull, quando qualcosa non va come previsto iniziano le battute di Helmut Marko, frecciate ad uso mediatico che servono per inviare messaggi chiari agli entourage dei pioti, visto che ai diretti interessati di solito lo dice in faccia.

Christian Horner, Team Principal Red Bull Racing, ieri è stato critico con Sergio Perez dopo la pessima qualifica Photo by: Mark Sutton

Perez non è nuovo a questa situazione, ma ieri per la prima volta anche Christian Horner non ha mancato di sottolineare ciò che il messicano avrebbe dovuto fare e non ha fatto. La Red Bull è nota per aver offerto grandi opportunità ma anche per scaricare senza troppo scrupoli chi non reputa più necessario, l’elenco è lungo e con nomi illustri.

Nel paddock ci sono voci insistenti secondo le quali Perez non sarebbe più nelle grazie di Marko, ma questa volta il super consulente della Red Bull non può agire come ha fatto più volte in passato, quando a stagione in corso ha promosso il miglior giovane a disposizione in Toro Rosso.

Ad impedirglielo è la situazione dell’AlphaTauri, identica a quella della stessa Red Bull. “Pensandoci bene – commentava un addetto ai lavori – Perez e De Vries non arrivano dal programma giovani della Red Bull, Verstappen non c’è mai stato e Tsunoda è arrivato nell’orbita come pilota chiesto dalla Honda. In pratica il vivaio negli ultimi anni non ha prodotto alcun nome da Formula 1”.

Al momento Red Bull non ha in mano un potenziale sostituto di Perez e neanche chi potrebbe prendere il posto di Nyck De Vries, anche lui in una posizione molto difficile. C’è ovviamente Daniel Ricciardo, ma per quanto sembri essere l’opzione ovvia in caso di necessità (ed ampiamente gradita da sponsor e pubblico) finora non è mai stata presa realmente in considerazione.

Daniel Ricciardo, terzo pilota Red Bull Racing, ha ben poco da ridere Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Lunedì dopo il Gran Premio di Gran Bretagna Ricciardo sarà in pista a Silverstone con la RB19 nell’ambito del test Pirelli. “Se farà il record della pista… magari lo prenderanno in considerazione”, ha commentato con sarcasmo un team principal avversario. I motivi della posizione ai margini di Ricciardo sono sconosciuti, così come restano sconosciute le ragioni di altre scelte maturate in passato, dall’allontanamento di Pierre Gasly a quello di Alexander Albon.

Albon: “Sto bene in Williams, non cerco altro”

E proprio Albon è stato al centro di un caso molto curioso. La gestione piloti della Red Bull ha consentito alla squadra di avere a disposizione il talento impagabile di Verstappen, ma intorno a Max si è fatta terra bruciata. Il pilota della Williams sta vivendo un buon momento.

Alex Albon, Williams Racing Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Dopo essersi ritrovato escluso dalla Formula 1 alla fine del 2020 (esonerato da Marko), Albon ha colto al volo l’opportunità offerta dalla Williams, accettando di intraprendere un lungo viaggio per riportare la storica squadra inglese dove merita di essere. E a conferma della convinzione nelle sue scelte, Albon ha escluso di voler tornare in Red Bull.

L’opportunità sembra esserci stata realmente. Non è un segreto che Albon sia in contatto con Horner, che continua ad inviargli messaggi, come avvenuto dopo il GP del Canada.

“Christian mi manda sempre messaggi – ha confermato Albon - augurandomi buon lavoro e tutto questo genere di cose. Fa piacere avere un buon rapporto con un team principal con cui ha lavorato, mi ha scritto anche dopo la gara di Montreal ed è stato molto carino”.

“Ma in merito al mio futuro – ha chiarito Alexander – sono qui per continuare il mio viaggio nel lungo periodo, non è una situazione a breve termine. Vedremo come andranno i prossimi anni, ma posso dire di essere molto felice di essere qui, mi sento gratificato dal giocare un ruolo importante per la squadra e credo di guidare come non ho mai fatto prima”.

Sembra che non sia solo Horner ad essere in contatto con Albon, ma anche Marko avrebbe approcciato il suo ex pilota proponendogli di tornare nella famiglia Red Bull, ricevendo però come risposta un ‘no, grazie’. L’idea di poter guidare una monoposto molto competitiva non compensa l’ansia di tornare in uno contesto dove si vive sulla graticola.

Anche nelle categorie minori Marko sta guardando fuori dal suo vivaio, a conferma di non nutrire grande fiducia nell’esercito di piloti (ben 6!) che oggi militano in Formula 2 e SuperFormula. Alla fine dietro Max sembra esserci il vuoto, una situazione frutto di scelte errate e di una politica troppo frenetica che ha portato all’allontanamento di piloti (Sainz, Albon, Gasly) che oggi alla Red Bull avrebbero fatto molto comodo.