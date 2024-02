F1 | Cardile: “SF-24 riprogettata per superare i difetti del 2023”

Dopo una lunga attesa, è finalmente arrivato il grande giorno, quello in cui è stata svelata l’ultima monoposto della Ferrari. La SF-24 si presenta come una sorta di rivoluzione silenziosa che, seppur riprende alcuni concetti e idee già introdotti la scorsa stagione con il pacchetto di Barcellona, vuole ripartire con un progetto totalmente nuovo per superare quei vincoli e difetti che avevano limitato la SF-23.

La Rossa ha cambiato faccia, abbandonando il concept su cui aveva puntato nel 2022 e a inizio 2023 per seguire una nuova direzione, tanto che anche il direttore tecnico ha definito l’ultima nata a Maranello come un punto di rottura con il passato.

Ad esempio, osservando la zona delle pance, è evidente come l’aver deciso di spostare il cono antintrusione inferiore inglobandolo nel fondo abbia permesso di aumentare il sottoquadro, in linea con dei concetti già visti su altre monoposto. La bocca dei radiatori riprende la forma a vassoio vista sulla Red Bull e altre monoposto, anche se le forme non sono così esasperate come quelle dei rivali.

Ferrari SF-24 Photo by: Ferrari

Durante l’intervista, Enrico Cardile si è concentrato proprio su questi elementi, sottolineando come la SF-24 rappresenti una piattaforma totalmente nuova per superare i limiti e i difetti che avevano caratterizzato il progetto dello scorso campionato.

"Progettando la SF-24 non ci siamo dati alcun vincolo. Era importante realizzare una piattaforma completamente nuova che permettesse di superare le limitazioni di sviluppo che abbiamo incontrato lo scorso anno con la SF-23. Quindi, tutte le aree della vettura sono state interessate da una completa riprogettazione”, ha spiegato il direttore tecnico.

Il pacchetto introdotto a Barcellona aveva infatti modificato l’identità della SF-23, la quale era però ancora vincolata ad alcuni limiti di base progettuali su cui si sarebbe potuto intervenire in profondità solo durante lo sviluppo della macchina 2024.

“In termini di obiettivi di sviluppo, la SF-24 ha gli stessi che avevamo seguito nella stagione durante lo sviluppo della SF-23 dall’arrivo del pacchetto Barcellona in avanti. Rappresenta una decisa rottura in termini di quello che cerchiamo di ottenere dalla vettura rispetto alle monoposto del 2022 e 2023”.

Ferrari SF-24 Photo by: Divulgacao

Approcciandosi al progetto 2024, Cardile ha svelato che i punti cardine seguiti durante lo sviluppo sono stati principalmente due. Da una parte avere una vettura che garantisse una buona correlazione tra quanto visto nelle simulazioni in galleria del vento e i dati raccolti in pista, mentre dall’altra un altro grosso obiettivo è stato quello di migliorare la guidabilità della vettura.

Non è un mistero che lo scorso anno i piloti si siano lamentati in più occasioni delle caratteristiche della monoposto in termini di piacevolezza di guida, sottolineando quanto fosse imprevedibile, soprattutto nella prima parte della stagione. Ciò spingeva i piloti a guidare con uno stile non sempre naturale, dovendo fare anche i conti con la grande sensibilità della SF-23 al vento, che spesso ne ha rappresentato un fattore limitante. Durante lo sviluppo della SF-24, quindi, si è cercato di trasformare in azioni concrete i feedback di Leclerc e Sainz racconti durante il 2023 e nelle sessioni al simulatore, in modo da consegnargli una vettura più prevedibile e semplice da guidare.

"I principi guida che ci siamo dati nello sviluppo della SF-24 sono stati quelli di migliorare la guidabilità della nostra vettura, per dare ai nostri piloti un auto di cui sia più semplice sfruttare il potenziale rispetto all’anno scorso. L'altro obiettivo è stato quello di avere una piattaforma robusta, nell’avere una vettura che in pista fa quello che ci aspettiamo e che vediamo in galleria del vento”, ha spiegato Cardile.

“Il nostro obiettivo come ingegneri è quello di trasformare i commenti dei piloti in grandezze ingegneristiche. La macchina nasce e si sviluppa partendo dai commenti dei nostri piloti, trasformati poi in obiettivi ingegneristici. Quindi i piloti sono gli artefici del nostro sviluppo e, come ingegneri, il nostro compito è capire cosa fare e come sviluppare la vettura per renderli felici in pista”.